Leeds : Raphinha ne veut pas partir

Après une petite saison à Rennes, Raphinha s’était envolé, à la surprise générale, direction Leeds. Depuis l’ailier brésilien est épanoui sous les ordres de Marcelo Bielsa et ne semble pas vouloir partir alors que des rumeurs l’envoient avec insistance vers Liverpool notamment.

Dans un entretien pour le site officiel du club, l’ancien Rennais a exprimé tout son amour pour son nouveau club. « Je suis vraiment heureux et tellement satisfait de faire partie de ce club. Quand j'ai découvert que Leeds s'intéressait à moi et qu'ils me voulaient et la façon dont ils m'ont accepté, la façon dont j'ai été aimé, la façon dont j'ai été traité à mon arrivée ici signifie beaucoup et je suis vraiment heureux maintenant. Aujourd'hui, je suis vraiment bien installée dans la ville et dans le club. Je remercie tout le monde pour leur affection. Ils y ont contribué. » Voilà qui devrait rassurer les supporters de Leeds.