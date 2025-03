PSG : une ancienne légende attend le club au tournant en fin de saison

Alors que le Paris Saint-Germain domine assez largement la saison en Ligue 1, avec une nouvelle victoire marquante contre un de ses concurrents principaux ce samedi face à Lille (4-1), les phases finales de Ligue des Champions approchent à grand pas. Une période qui va être décisive au Parc des Princes, mais qui n’est pas hors de portée des Parisiens selon l’ancien attaquant français Nicolas Anelka.

«Il y a des joueurs d’expérience qui ont l’habitude de cela. Prioriser la Ligue des champions, oui et non. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent être remplacés et le niveau restera le même. Il n’y aura pas de priorité je pense. Ils ont une vision avec un triplé. Tout ira bien parce que l’effectif est homogène», analysait l’ancien joueur du PSG de 2000 à 2002 dans une interview accordée à RMC Sport. Alors que les hommes de Luis Enrique sont tournés vers le défi que représente la confrontation contre Liverpool, cette année serait donc la bonne pour le PSG…