La défense du PSG dans l’affaire Kylian Mbappé

Ce vendredi soir, alors que Kylian Mbappé était tranquillement sur le banc du match entre la France et les Pays-Bas, l’information tombait dans la presse française. Le nouvel attaquant du Real Madrid, qui est parti en froid avec la direction parisienne pour avoir refusé de prolonger, réclame 100 millions d’euros au PSG. Le club de la capitale avait décidé de ne pas régler les derniers salaires du joueur de 25 ans ainsi que plusieurs primes estimant qu’il n’avait pas tenu ses promesses. Devant cette situation, les avocats de Kylian Mbappé ont décidé de mettre en demeure le PSG et ne veulent rien lâcher dans cette histoire.

Les négociations entre les deux clans se poursuivent donc depuis plusieurs semaines. Et ce samedi, quelques heures après la parution de l’article sur cette affaire, le quotidien espagnol Marca, dévoile quelques informations croustillantes supplémentaires. Si Mbappé réclame toujours son dû, le PSG estime qu’il est clairement dans son droit. Le club champion de France estime que l’attaquant des Bleus avait bien donné son accord pour ne pas partir libre et l’avait même confirmé publiquement en zone mixte l’été dernier : «On a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Donc, on va dire que c’est secondaire.»

Le PSG estime que Kylian Mbappé a donné sa parole

Pour sa défense, Paris évoque notamment la lettre envoyée (à l’été 2023) par Kylian Mbappé à la direction pour signifier son intention de partir libre à l’été 2024, mais avec l’envie de protéger le club. Les deux mois de salaire avaient été retenus en attendant de trouver un accord après le gentleman’s agreement entre Nasser al-Khelaïfi et KM7. Selon le média madrilène, le dénouement de cette affaire va dépendre de la pertinence juridique de cet accord verbal devant le tribunal. Le PSG pourrait même aller jusqu’à utiliser des déclarations de témoins présents à cette réunion, à savoir Luis Campos et Luis Enrique. Le directeur sportif portugais et le coach espagnol ont entendu Kylian Mbappé donner sa parole.

Enfin, si Marca explique qu’il est probable qu’une solution entre les deux camps devrait être trouvée, il révèle également que le montant de 100 millions d’euros est loin de la réalité. En effet, Kylian Mbappé touche 75 millions d’euros brut par an et même avec les primes, puisque le PSG ne doit que 2 mois de salaire, il est impossible que la dette du PSG soit de 100 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, malgré ce premier avertissement envoyé par l’entourage du joueur, cette affaire pourrait se régler sans aller devant les tribunaux.