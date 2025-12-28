Menu Rechercher
Commenter 28
Officiel

PSG : Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de l’année aux Globe Soccer Awards

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

La meilleure saison de sa carrière. Voilà comment on peut unanimement catégoriser la cuvée 2024-2025 d’Ousmane Dembélé avec le PSG. Leader d’attaque d’un PSG qui a tout remporté, l’attaquant de 28 ans a logiquement été élu Ballon d’Or après avoir compilé 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches avec le club de la Capitale. 

La suite après cette publicité
Globe Soccer Awards
🏆 OUSMANE DEMBELE 🇫🇷 crowned BEST MEN'S PLAYER at the Globe Soccer Awards! 👑👏

@dembouz @Beyond__Dubai #jacobandco #BEYONDDevelopments #Beyond #SaltanatDiamondJewellery #globesoccer
Voir sur X

Ce dimanche, lors des Globe Soccer Awards qui avaient lieu à Dubaï, l’ambidextre a encore été mis à l’honneur en obtenant une récompense gratifiante. En effet, nommé parmi les meilleurs joueurs de la saison dernière, le natif de Vernon a remporté la distinction sans aucune concurrence. Un nouveau trophée qui vient confirmer sa formidable cuvée 2024-2025.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier