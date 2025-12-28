PSG : Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de l’année aux Globe Soccer Awards

La meilleure saison de sa carrière. Voilà comment on peut unanimement catégoriser la cuvée 2024-2025 d’Ousmane Dembélé avec le PSG. Leader d’attaque d’un PSG qui a tout remporté, l’attaquant de 28 ans a logiquement été élu Ballon d’Or après avoir compilé 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches avec le club de la Capitale.

Ce dimanche, lors des Globe Soccer Awards qui avaient lieu à Dubaï, l’ambidextre a encore été mis à l’honneur en obtenant une récompense gratifiante. En effet, nommé parmi les meilleurs joueurs de la saison dernière, le natif de Vernon a remporté la distinction sans aucune concurrence. Un nouveau trophée qui vient confirmer sa formidable cuvée 2024-2025.