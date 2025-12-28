PSG : Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de l’année aux Globe Soccer Awards
La meilleure saison de sa carrière. Voilà comment on peut unanimement catégoriser la cuvée 2024-2025 d’Ousmane Dembélé avec le PSG. Leader d’attaque d’un PSG qui a tout remporté, l’attaquant de 28 ans a logiquement été élu Ballon d’Or après avoir compilé 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches avec le club de la Capitale.
Globe Soccer Awards @Globe_Soccer – 18:16
🏆 OUSMANE DEMBELE 🇫🇷 crowned BEST MEN'S PLAYER at the Globe Soccer Awards! 👑👏Voir sur X
Ce dimanche, lors des Globe Soccer Awards qui avaient lieu à Dubaï, l’ambidextre a encore été mis à l’honneur en obtenant une récompense gratifiante. En effet, nommé parmi les meilleurs joueurs de la saison dernière, le natif de Vernon a remporté la distinction sans aucune concurrence. Un nouveau trophée qui vient confirmer sa formidable cuvée 2024-2025.
