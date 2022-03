LdC (F) : le Barça étrille le Real Madrid et se hisse en demies

Après la victoire acquise à Valdebebas en quart de finale aller de la Ligue des Champions féminine (3-1), le FC Barcelone, tenant du titre de la compétition, a affronté son homologue du Real Madrid dans une très belle ambiance au Camp Nou pour la deuxième manche (plus de 91.500 spectateurs présents, un record pour un match de football féminin). Les Catalanes ont confirmé leur succès à la maison, et ce même si le club de la capitale a eu l'avantage durant la rencontre (5-2).

Après s'être quittées sur un match nul en première période grâce à Mape Leon (Barça, 8e) et Carmona sur penalty (Real, 16e), les Madrilènes sont passées devant au score grâce à Zornoza juste après la pause (48e). Néanmoins, les Blaugranas ont déroulé au fil de la seconde période : Bonmati (52e), Pina (55e), la Ballon d'Or 2021 Putellas (62e) et Hansen (70) ont concrétisé la supériorité barcelonaise dans ce match et ont offert au Barça son ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Europe.