CAN

CAN 2025, Cameroun : Rigobert Song provoque le Maroc

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rigobert Song avec le trophée de la CAN en 2019 @Maxppp
Ce soir, le Cameroun défie le Maroc, pays hôte de la CAN 2025, pour une place en demi-finale. La tension est palpable et l’ancien sélectionneur camerounais, Rigobert Song, a décidé de faire monter la sauce en évoquant le duel des lions, entre les Lions Indomptables et les Lions de l’Atlas.

«Il n’y a pas deux lions dans la forêt. Le vrai lion, c’est l’Indomptable. Les autres ne sont que des sobriquets. (…) On n’était pas comptés parmi les cinq favoris, aujourd’hui on parle de nous parmi les trois. (…) Un lion, même couché dans la forêt, fait peur. Faites très attention aux Lions Indomptables», a-t-il déclaré sur France24.

Pub. le - MAJ le
CAN
Maroc
Cameroun

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Cameroun Flag Cameroun
