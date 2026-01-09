CAN 2025, Cameroun : Rigobert Song provoque le Maroc

Ce soir, le Cameroun défie le Maroc, pays hôte de la CAN 2025, pour une place en demi-finale. La tension est palpable et l’ancien sélectionneur camerounais, Rigobert Song, a décidé de faire monter la sauce en évoquant le duel des lions, entre les Lions Indomptables et les Lions de l’Atlas.

«Il n’y a pas deux lions dans la forêt. Le vrai lion, c’est l’Indomptable. Les autres ne sont que des sobriquets. (…) On n’était pas comptés parmi les cinq favoris, aujourd’hui on parle de nous parmi les trois. (…) Un lion, même couché dans la forêt, fait peur. Faites très attention aux Lions Indomptables», a-t-il déclaré sur France24.