Borussia Dortmund : Marco Reus est inquiet

Vainqueur du Bayer Leverkusen dans un match fou (4-3), le Borussia Dortmund poursuit son joli début de saison avec 3 victoires en 4 matches. Le club de la Ruhr a bien débuté sa saison, mais son capitaine Marco Reus s'est montré inquiet au micro de Sky Sports.

Selon lui, la dépendance des Marsupiaux à leur attaque et notamment à Erling Braut Haaland ne doit pas faire oublier les problèmes défensifs : «cela m'inquiète, car on ne peut pas toujours marquer trois ou quatre buts. Nous concédons trop de buts ou des buts faciles. Au final on l'a gagné (ce match ndlr), mais ça a demandé beaucoup d'efforts.»