La Lazio veut se débarrasser d’un ancien de l’OM à tout prix

Samuel Gigot, défenseur français de 32 ans, a complètement disparu des radars du côté de la Lazio cette saison. Entre les premiers entraînements sous Sarri, une blessure à la cheville et son exclusion du groupe, le joueur n’a pas participé à une seule rencontre et n’a pas donc retrouvé la compétition depuis plusieurs mois. Avec l’ouverture du mercato hivernal, le club romain souhaite désormais se séparer de lui et cherche activement à lui trouver une porte de sortie, alors que son inactivité complique toute négociation.

La Lazio doit également récupérer une partie du coût de son transfert, estimé à 4,2 millions d’euros, incluant le prêt et le rachat final. Gigot, dont le contrat court jusqu’en 2027, pourrait viser un retour en France ou tenter l’aventure en Arabie saoudite d’après le Corriere dello Sport, mais sa disponibilité limitée jusqu’en juin rend la vente délicate. Le club italien espère conclure l’opération dès cet hiver ou, à défaut, préparer le terrain pour l’été afin de régler définitivement sa situation.