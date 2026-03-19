Le PSG vise une ancienne star de Ligue 1

L’été approche petit à petit et les deals commencent à se dessiner en Europe. Si rien n’a encore été acté dans la capitale, le PSG semble vouloir réaliser un coup très surprenant d’après les récentes informations relayées par La Gazzetta dello Sport. En effet, le directeur sportif, Luis Campos, aurait une idée derrière la tête concernant l’avenir de Randal Kolo Muani (27 ans). L’attaquant du club français, acheté pour près de 90 millions avec des bonus en 2023 et prêté à la Juventus puis à Tottenham, est toujours poussé vers la sortie. Conscient de l’intérêt de la Juve pour RKM, Luis Campos envisagerait un troc incluant Jonathan David (26 ans), qu’il a connu à Lille.

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L’attaquant canadien, qui peine à enfiler les buts en Serie A (seulement 7 réalisations), est sur les tablettes des dirigeants franciliens. Il pourrait rejoindre la capitale puisque Campos voit en lui un talent évident et le connaît parfaitement. Passé par Lille en Ligue 1, le renard des surfaces avait laissé son empreinte, et celle-ci pourrait d’ailleurs se redessiner en France, car il n’a pas réussi à convaincre de l’autre côté des Alpes. Les Turinois ont ouvert la porte à son départ. Son contrat expire en 2030, mais le PSG semble avoir toutes les cartes en main pour le ramener dans l’Hexagone, notamment en laissant Kolo Muani filer en Italie.