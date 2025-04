Le Real Madrid fait déjà paniquer Arsenal et l’Angleterre

Plus qu’un match. Demain soir, le Real Madrid va jouer sa survie en Ligue des Champions face à Arsenal. Mardi dernier, à l’Emirates Stadium, les champions d’Europe en titre ont été dominés par les Gunners, bien aidés par deux coups de canon sur coup franc de Declan Rice ainsi qu’un but de Mikel Merino. Une défaite 3 à 0 qui condamne les troupes de Carlo Ancelotti à un nouvel exploit dans la plus belle des compétitions européennes. Habitués à renverser des situations très compliquées en C1, les Madrilènes espèrent encore y parvenir demain soir dans leur antre du Santiago-Bernabéu. Conscient de cela, Mikel Arteta avait d’ailleurs avoué se méfier de la Casa Blanca malgré une manche aller presque parfaite.

Les Gunners s’attendent à un gros match

«Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire, sur ce que nous pouvons contrôler. Le moment venu, nous nous préparerons pour le match. Nous savons ce qui nous attend. Nous devrons le mériter à nouveau (être en demi-finale). Nous devons faire un nouveau pas en avant et être encore meilleurs que lors du match aller.» Le coach espagnol sait que le Real Madrid compte lui promettre l’enfer mercredi. Et il n’est pas le seul à le penser. Interrogé par la Cadena SER, Mikel Merino a avoué : «c’est une équipe qui ne surprend personne par sa qualité et son niveau à tous les niveaux. Outre leur grande qualité, tous les joueurs peuvent vous briser à tout moment. J’ai vu une équipe qui s’est présentée sur un terrain très difficile, face à un adversaire très bien entraîné et concentré, et c’est pourquoi elle n’a pas pu exploiter pleinement ses forces. Mais moi, qui les connais très bien personnellement, je sais qu’elle est capable de se montrer à tout moment.»

Il poursuit : «nous connaissons très bien l’adversaire que nous affrontons, nous avons un respect absolu pour lui et nous savons que nous aborderons un match très relevé et difficile. Avec confiance, mais aussi avec respect et beaucoup d’envie, nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. L’aura que le Real Madrid inspire dans le monde entier avec ses remontadas, c’est parce qu’il l’a fait régulièrement, et parce que c’est déjà arrivé en Ligue des champions, donc cette répercussion est méritée. Mais le football est très capricieux. Mille choses peuvent arriver ; ce sera un match ouvert, et nous y allons avec l’objectif de gagner, de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous verrons jusqu’où le ballon et le terrain nous mèneront.» Son coéquipier, Thomas Partey, est confiant mais pas non plus très rassuré avant de croiser le chemin du Real Madrid et de ses Galactiques.

Les médias anglais craignent le Real Madrid

«C’est très difficile, ça ne va pas être facile. Nous savons à quel point ils sont bons et quelle est leur qualité, de l’arrière à l’avant. Alors, comme je l’ai dit, nous devons avoir confiance, jouer notre jeu et essayer de gagner. Je pense que chaque stade est intimidant quand on n’est pas au meilleur de sa forme. Mais il faut y aller avec confiance et, comme je l’ai dit, rester concentrés. Nous savons ce qu’il nous reste à faire et nous allons nous préparer pour tenter de gagner. On y va et on doit faire de notre mieux pour gagner. On sait que ce ne sera pas facile. Ils ont certains des meilleurs joueurs du monde, mais on doit absolument essayer de gagner.» La presse anglaise, elle aussi, craint beaucoup le Real Madrid. Sur le plateau de Sky Sports, Ian Wright a évoqué le match retour. «Le sujet est qu’il est normal d’être terrorisé parce que nous parlons de l’équipe avec le plus de victoires.»

Rio Ferdinand, lui, croit en une qualification d’Arsenal. Mais l’Anglais est resté mesuré. «Si Madrid marque en premier et qu’il reste une demi-heure de jeu… Alors c’est vous [Arsenal] qui allez parler ! (…) Je dis simplement que le Real Madrid est un club mystique. Si Arsenal est mené, ce pourrait être une autre histoire.» L’Evening Standard est du même avis. «S’il existe une équipe capable de remonter un déficit de trois buts en Ligue des Champions, c’est bien celle qui a remporté 15 fois la compétition. Ces dernières saisons, le Real Madrid a réalisé des remontées mémorables au Santiago Bernabéu. Arsenal est prévenu.» En Espagne, où Madrid a lancé l’opération remontada, on y croit dur comme fer. D’ailleurs, on met aussi la pression sur les Gunners. El Chiringuito évoque «la peur de l’Angleterre» avant de défier le tenant du titre et spécialiste de la compétition. Le match est déjà lancé !