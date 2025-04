Arsenal : Dembélé a rendu fou Saliba

William Saliba a cadenassé Kylian Mbappé en quart de finale de la Ligue des Champions. Il avait un autre duel fratricide à mener ce mardi soir contre le PSG, devant Ousmane Dembélé. Et ce dernier en est sorti vainqueur, avec un but à la clé. Et Saliba a dit à Canal+ pourquoi l’ancien Barcelonais était un poison à marquer.

« Il est un peu partout. Il décroche, il prend la profondeur, il tourne beaucoup, c’est difficile de marquer un joueur comme ça. On peut mieux faire sur le premier but. On va regarder, voir ce qu’on n’a pas bien fait et améliorer ça pour le match retour », a-t-il jugé.