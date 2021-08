OGCN-OM : Pablo Longoria et Jean-Pierre Rivère séparés par José Cobos !

Alors que des affrontements ont eu lieu sur la pelouse de l'Allianz Riviera ce dimanche à l'occasion de la rencontre opposant l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille menant à l'arrêt définitif de la partie, la tension est également montée d'un cran en tribune présidentielle. Si certaines informations révélaient plus tôt dans la journée que Pablo Longoria s'était battu avec José Cobos, ancien défenseur du Gym, ce dernier a précisé sur les ondes de RMC ce lundi soir qu'il s'était en réalité interposé entre les deux présidents de Nice et l'OM.

«Oui, comment voulez-vous que je fasse autre chose? Quand j'ai vu que ça prenait une tournure que je ne voulais pas voir après ce qu'il s'est passé sur le terrain, j'ai enjambé les deux rangées de la tribune et je me suis interposé avec les dirigeants. C'était vraiment fort, donc je me suis imposé. (...) Il ne fallait pas que ça arrive à des gestes que des personnes auraient regretté. L'épouse de Jean-Pierre Rivère, n'a pas été poussée, mais le président de l'OM l'a touchée. Cela a énervé Rivère. Ma position était de m'interposer pour qu'il n'y ait pas d'incident»