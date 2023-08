PSG : Kylian Mbappé est énervé !

La suite après cette publicité

Vous seriez énervés, vous, après avoir récupéré la rondelette somme de 40 M€ ? A priori non, et pourtant, cette moitié de prime de fidélité que Kylian Mbappé devait toucher hier ne suffit pas à lui donner le sourire. La faute au pourrissement de la situation actuelle. Comme l’expose L’Equipe ce mardi, il ne faut ainsi pas se fier aux sourires de l’attaquant français lorsqu’il vient signer des autographes aux supporters présents au centre d’entraînement de Poissy.

En effet, en privé, Kylian Mbappé est « beaucoup plus énervé ». L’accumulation des événements, entre les déclarations de son président Nasser Al-Khelaïfi, la mise à l’écart de la tournée au Japon et les pourparlers toujours en cours avec la direction parisienne, l’agace particulièrement. D’ailleurs, on apprend également que le PSG lui a récemment proposé un nouveau contrat, avec une clause pour un départ en 2024 avec un tarif fixé. Histoire de garantir une indemnité de transfert. Refusé.

Chaque partie campe sur ses positions

Le bras de fer se poursuit donc toujours entre Mbappé, qui estime ne commettre aucun impair, et le PSG, qui se sent lésé par la situation. Comme nous vous le rappelions hier, la volonté de l’état-major parisien n’a pas bougé : soit il prolonge, soit il part. Et s’il ne part pas et ne prolonge pas, alors il sera mis de côté toute la saison.

Kylian Mbappé se rend probablement compte avec la première mise à l’écart pour la tournée japonaise que le PSG a de la suite dans les idées. Le club de la capitale, de son côté, est persuadé que les choses vont bouger d’ici la fin du mercato. Les offres d’Al-Hilal et les prises de renseignements du FC Barcelone ou de Chelsea sont censées faire bouger le Real Madrid, qui continue de jouer la montre…