OM : Medhi Benatia juge la saison marseillaise

Cette saison, l’OM affiche une irrégularité qui a de quoi inquiéter les supporters olympiens. Depuis le départ de Marcelino, Gennaro Gattuso n’arrive pas spécialement à créer une dynamique et le technicien italien enchaîne les résultats sportifs décevants. Pour autant, la saison marseillaise n’est pas encore raté avec notamment un 16e de finale de Ligue Europa à jouer encore et la possibilité d’aller encore jouer les places européennes. Au micro de Prime Video, le conseiller Medhi Benatia a évoqué cette saison marseillaise mouvementée.

La suite après cette publicité

«Je ne suis pas quelqu’un qui vit avec beaucoup d’émotions pour être honnête, tout le monde connaît mon attachement au club, je suis formé ici, je n’ai pas eu la chance d’aider ce club en tant que joueur entre guillemets, quand Pablo m’a appelé, c’était donc un choix naturel, je suis ravi d’être là, quand je suis arrivé on était à 4 points du premier relégable, on a eu une période de mieux, aujourd’hui, on est encore dans une période un peu compliquée, je pense qu’on a 10 jours pour savoir à quelle fin de saison on va devoir se préparer avec le match retour en coupe d’Europe, le match contre Montpellier et ce match ce soir, si tu gagnes, tu restes là, c’est un match capital. Pour moi, c’est du plaisir ici, je ne me laisse pas conditionner par tout ce qui se dit à l’extérieur, j’essaie de donner de la joie aux supporters, c’est tout ce qu’ils méritent», a-t-il lancé. La prochaine semaine sera donc bien décisive.