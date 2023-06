Le Real Madrid annonce le départ de Mariano Diaz

Double vainqueur de la Ligue des Champions 2017 et 2022 avec le Real Madrid, Mariano Diaz (29 ans) quitte le club merengue après la fin de son contrat. Le droitier formé au club où il aura évolué entre 2011 et 2017 puis de 2018 jusqu’à maintenant avait connu un passage à l’Olympique Lyonnais brillant lors de la saison 2017/2018 où il avait marqué 21 buts et délivré 6 offrandes en 48 matches.

Disputant 84 rencontres avec la Casa Blanca (12 buts et 3 offrandes), l’attaquant ne sera pas prolongé. «Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Mariano, un joueur qui a appartenu à notre académie de 2011 à 2016 et à l’équipe première pendant six saisons, dans laquelle il a remporté 13 titres : 2 Coupes d’Europe, 3 Coupes du Monde des Clubs , 2 Super Coupes d’Europe, 3 Ligues, 1 Copa del Rey et 2 Super Coupes d’Espagne. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape» peut-on lire dans un communiqué.

