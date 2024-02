Bayern Munich : Thomas Tuchel perd ses nerfs

La pression monte en flèche à Munich, et Thomas Tuchel est loin d’apaiser la situation. Là où certains entraîneurs sont capables de garder leur calme, le technicien allemand est plutôt du genre à rajouter de l’huile sur le feu. En maîtrisant mal ses émotions, il participe grandement à la nervosité ambiante. Nouvelle preuve avec ses déclarations d’après-match, suite à la défaite face à la Lazio Rome en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

« Bien sûr, nous sommes frustrés et en colère face à la défaite. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons perdu le fil à la mi-temps. Nous avons perdu le match et ce n’est pas la Lazio qui a gagné », a-t-il commenté, énervé par certains cas particuliers. Notamment Dayot Upamecano, qui a fait basculer la rencontre en provoquant un penalty et en étant expulsé. « Pendant le match, je n’ai pas compris pourquoi il y avait un penalty. Je pensais que c’était juste un blocage. C’était suffisant de le bloquer. Bien sûr, Upa ne voulait pas commettre de faute. Ce n’était pas du tout intentionnel pour moi. Néanmoins, il n’était pas du tout nécessaire de faire ce mouvement. Il suffisait de le bloquer », a réagi Tuchel.

Agacé par les questions sur son avenir

Forcément, il a été exposé à des questions sur son avenir, alors que le Bayern a été balayé 3-0 par le Bayer Leverkusen, leader de Bundesliga, le week-end dernier, et se voit désormais en danger en Ligue des Champions. Et Tuchel n’a pas réussi à contenir le malaise. « Non », a-t-il coupé le journaliste qui lui demandait s’il se sentait en danger. Relancé sur le sujet, il a répliqué : « je veux juste parler du match ». Une nouvelle relance, et l’agacement s’est fait poindre. « Je vous l’ai dit. J’ai répondu non. Vous avez posé une question, j’ai répondu non. » Puis l’attaché de presse du Bayern Munich a coupé court.

Comme au Borussia Dortmund, comme au PSG, et comme à Chelsea, Thomas Tuchel vit très mal les critiques qui l’escortent, ce qui ressemble déjà à la fin de son mandat au Bayern Munich. Sacré miraculeusement champion d’Allemagne la saison passée, il n’a jamais réussi à imprimer sa patte au sein du club bavarois. Ses expérimentations du week-end dernier ont été un cuisant échec, le retour au 4-2-3-1 classique du Bayern l’a été tout autant. Il est en rupture avec certains cadres et rejeté par une partie des supporters. Sa dernière chance ? L’arrivée, dans deux semaines, du nouveau directeur sportif Max Eberl, qui aura peut-être envie de se faire une opinion personnelle sur le travail de Thomas Tuchel. Avant peut-être de nommer un nouvel entraîneur ?