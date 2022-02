Mauricio Pochettino répond aux banderoles acides des ultras du PSG

La suite après cette publicité

Le Paris SG joue l'un des matches les plus importants de la saison ce mardi contre le Real Madrid (8e de finale aller de Ligue des Champions). En coulisses, l'heure est loin d'être à la fête entre le club et ses supporters. Un peu plus tôt dans la semaine, le CUP avait publié un communiqué incendiaire, invitant à une réaction. Ce vendredi, pour la réception du Stade Rennais (1-0, 24e journée de Ligue 1), les ultras parisiens ont persisté et signé, faisant une grève des encouragements en première période et sifflant copieusement leurs joueurs à la mi-temps.

Ils n'en sont pas restés là, déployant de nombreuses banderoles hostiles dans leur tribune, à destination notamment du directeur sportif Leonardo et des joueurs. Interrogé en conférence de presse au sortir de la rencontre, Mauricio Pochettino a d'abord expliqué ne pas avoir parlé de ce sujet avec ses troupes à la pause dans les vestiaires. «À la mi-temps, c’est très court. On corrige des situations tactiquement avec des images. On parle avec le staff. On n’a pas parlé de ce qui s’est passé dans les tribunes», a-t-il détaillé.

L'union sacrée demandée

Relancé sur ce thème, l'Argentin a ensuite envoyé un message fort. «Je veux envoyer un message d’union, très forte. Ce lien entre le public, c'est toujours le plus important dans un club. Et le public a évidemment le droit de s’exprimer. Mais on a besoin d’union en ce moment, dans cette période importante de la saison, on a besoin d’être tous ensemble, de nous battre ensemble pour nos objectifs», a lâché le technicien argentin avant de poursuivre.

«On se réunira ensemble en fin de saison pour faire le bilan et décider de quoi faire pour que notre club continue à être ou devienne le meilleur du monde», a-t-il conclu. Une tentative d'apaisement de la part du coach parisien dans un contexte pour le moins explosif. Reste désormais à savoir s'il sera entendu et si le Parc des Princes chantera comme un seul homme ce mardi soir pour la réception des Merengues de Karim Benzema et Carlo Ancelotti.