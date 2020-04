Les fracassantes déclarations de Diego Costa

C'est bien connu, Diego Costa n'a pas la langue dans sa poche. Il avait d'ailleurs débuté cette période de confinement par l'une de ses blagues toujours aussi douteuses : tousser en direction des journalistes tous alignés en zone mixte après la qualification de l'Atlético à Liverpool en 8e de Ligue des Champions. En Espagne, il a retrouvé le sourire à défaut du temps de jeu qu'il espérait. La faute à des blessures à répétitions qui l'ont éloigné du terrain. Dans un entretien accordé à ESPN, l'attaquant est revenu sur certains moments forts de sa carrière, à commencer par sa période à Chelsea. Après deux belles saisons, il doit cohabiter avec Antonio Conte.

Le coach italien lui fait d'abord confiance, ils sont mêmes champions d'Angleterre, mais rapidement la relation entre les deux hommes se dégrade et l'attaquant doit quitter le club. Pour autant, Diego Costa ne lui en veut pas mais lui recommande de changer ses méthodes de management. «Nous avons eu des problèmes hors du terrain mais il est un bon entraîneur. Il doit juste changer quelque chose dans sa manière d'être car la façon dont il entraîne peut être vraiment géniale. C'est un personnage un peu suspect. Cela ne durerait pas une saison dans un club comme le Real Madrid », prévient-il. La suite lui a plutôt donné raison puisque Conte est parti de Chelsea à la fin de sa seconde saison, fâché avec tout le monde et surtout sa direction.

Diego Costa en veut à Scolari

Au cours de cet entretien, le joueur de 31 ans est également revenu sur une période qui fait toujours polémique au Brésil, à savoir sa naturalisation espagnole en 2014 juste avant la Coupe du Monde sur le sol de son pays d'origine. Il a débarqué dans cette compétition avec le maillot de la Roja et non celui de la Seleçao (il a 2 sélections avec le Brésil, obtenues en 2013 lors de matches amicaux, ndlr) où il aurait fait beaucoup de bien à une équipe qui évoluait avec le vieillissant Fred en pointe. «Je suis privilégié : j'ai réalisé mon rêve de jouer pour le Brésil et j'ai joué pour une autre grande équipe qui est l'équipe espagnole», lance-t-il avant de s'en prendre au sélectionneur de l'époque, Luis Felipe Scolari, responsable selon lui de ce changement de sélection.

«Au moment où j'ai été appelé avec la Seleçao, tout le monde se demandait qui j'étais. Puis Scolari a pris tous les noms d'agent des joueurs de l'équipe car il y avait un accord avec eux et m'a dit : 'tu es le seul joueur de Jorge Mendes'. Mais c'est quoi ça ? S'il m'a convoqué pour ce genre de choses, pour le business, alors je suis au mauvais endroit !» Puis son absence lors de la Coupe des Confédérations en 2013 a fait le reste. Le choix de Diego Costa est désormais fait, il jouera pour la Roja, alors championne du monde et double championne d'Europe en titre, qui lui fait des appels du pied. «L'Espagne m'a convoqué et soudain Scolari a commencé à dire qu'il me respectait. Il ne m'avait jamais appelé auparavant, puis il a commencé à dire que j'avais tourné le dos au rêve de millions de Brésiliens. Mais pour l'amour de Dieu, comment ai-je pu vous tourner le dos ? Pourquoi ne dites-vous pas plutôt que vous ne m'avez pas appelé ? » Finalement, Diego Costa et l'Espagne rateront leur Mondial brésilien, éliminé dès la phase de poules et la Seleçao échouera en demi-finale humiliée par l'Allemagne 7-1. Personne n'est vraiment sorti gagnant de ce rendez-vous manqué.