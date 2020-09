Le Stade Rennais a tenté Simon Kjaer et y croit encore pour Diego Godin

Florian Maurice prospecte depuis de nombreuses semaines sur le marché des centraux. Après avoir recruté en provenance de Dijon Nayef Aguerd (24 ans), le nouveau directeur sportif rennais prospecte toujours pour un axial droitier. Recherchant un élément d'expérience, et si possible ayant disputé des compétitions européennes, les dirigeants bretons ont multiplié les pistes ambitieuses. Parmi elles, se trouvait le Danois Simon Kjaer.

Bien connu du grand public en France (il a évolué entre 2013 et 2015 au LOSC), le défenseur de l'AC Milan a réalisé une excellente demi-saison avec le club lombard. Débarqué l'hiver dernier sous forme de prêt en provenance du Séville FC, le Danois s'est imposé au sein de la charnière centrale milanaise. Des prestations qui n'ont pas laissé insensible la cellule de recrutement bretonne, qui a tenté le coup fin juillet, à la fin de la saison en Serie A. Mais, l'ancien Lillois, qui a disputé vingt-cinq rencontres avec les Rossoneri, avait déjà convaincu les dirigeants italiens de le conserver, en levant l'option d'achat incluse dans son prêt.

Depuis, Rennes se démultiplie. Ces dernières semaines, les dirigeants bretons ont intensifié les rendez-vous pour tenter d'enrôler Diego Godin. Cette quête tant désirée semble pourtant délicate. Florian Maurice et Julien Stéphan y croient et mènent donc de front plusieurs pourparlers. L'entraîneur rennais a ainsi pu échanger avec le capitaine de la sélection uruguayenne pendant de longues minutes afin de lui exposer le projet. Réceptif, le défenseur de 34 ans a également pris des renseignements auprès de son entourage sur la Ligue 1 et ses contours. Contrairement aux échos parus dans la presse italienne, l'ancien capitaine de l'Atlético de Madrid ne s'est pas encore engagé avec Cagliari. Ces dernières heures, Rennes gardait toujours espoir de pouvoir signer celui que l'on surnomme El Faraón.