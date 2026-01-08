Menu Rechercher
Supercopa

Atlético-Real : Simeone a chambré Vinicius Jr

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Diego Simeone @Maxppp
Atlético 1-2 Real Madrid

Alors que les deux frères ennemis madrilènes sont opposés en demi-finale de Supercoupe d’Espagne, on a vu Vinicius Jr et Diego Simeone échanger des mots sur le côté gauche, près de la zone technique. Le Brésilien se retournait ainsi régulièrement en direction du banc de touche colchonero.

Les caméras de Movistar ont notamment montré que le coach argentin de l’Atlético a chambré le numéro 7 du Real Madrid : « il va te virer, Florentino (Pérez, NDLR) va te virer ! Retiens ce que je dis ». Des propos qui avaient pour but de faire sortir Vinicius Jr de son match, et ce fut plutôt réussi.

