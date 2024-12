PSG - Nantes : quand Luis Enrique ironise au sujet d’Achraf Hakimi

Tenu en échec par le FC Nantes (1-1) lors de la 13e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois montré ses limites sur le plan offensif, et ce malgré l’énième belle copie rendue par Achraf Hakimi. Questionné sur la possibilité de voir le piston parisien évoluer encore plus haut sur le terrain, Luis Enrique s’est alors fendu d’une sortie pour le moins ironique.

«Plus haut ? À moins de le mettre avec les Ultras, je ne peux pas le mettre plus haut. Quand il a le ballon, il joue presque comme un attaquant. Il joue défenseur seulement quand nous n’avons pas le ballon et encore, il défend très haut. Il ne peut pas jouer plus haut que cela», a ainsi déclaré le technicien espagnol.