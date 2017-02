Portée par un Antoine Griezmann impressionnant, l’équipe de France de Didier Deschamps est passée à deux doigts de réussir son pari : remporter l’Euro 2016, disputé à la maison. Finalement, le sort - et Eder - en a décidé autrement, mais qu’importe, les Bleus ont confirmé la dynamique positive entraperçue lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et force est de constater que les dirigeants du football français ont toutes les raisons d’être optimistes, puisqu’une nouvelle génération, extrêmement jeune mais surtout incroyablement talentueuse, pointe déjà le bout de son nez et s’affirme à vitesse grand V au plus haut niveau. Au point de pouvoir imaginer une équipe de France de rêve pour les prochaines années, constituée uniquement de joueurs de moins de 24 ans.

Le premier constat, évident, est que la France dispose d’une incroyable puissance de feu, avec plusieurs des meilleurs espoirs offensifs de la planète. Cette semaine, l’Europe du football a découvert Kylian Mbappé (18 ans), buteur face à Manchester City pour sa première titularisation dans la reine des compétitions, et déjà comparé à un certain Thierry Henry. Mais le jeune Monégasque n’est pas seul, car Ousmane Dembélé (19 ans) a été élu cette semaine meilleur joueur U20 du monde par La Gazzetta dello Sport. Anthony Martial, lui, peut se targuer d’un titre de Golden Boy, raflé en 2015. Le Mancunien a même eu la chance de participer à l’Euro 2016, sans y briller, tout comme Kingsley Coman, troisième du Golden Boy cette année. Nabil Fekir (23 ans), lui, n’a pas eu cette chance après sa grave blessure au genou, mais il retrouve ses sensations et n’a jamais quitté le groupe France. Et pour accompagner ces ailiers supersoniques, il ne manquerait qu’un buteur pour offrir aux Bleus une attaque de feu. Un avant-centre qui pourrait être Moussa Dembélé (20 ans), sensationnel au Celtic et déjà courtisé par le Real Madrid, le Bayern Munich et de nombreux cadors de Premier League.

Qui pour accompagner Pogba ?

Dans l’entrejeu, l’équipe de France du futur devrait s’articuler autour de Paul Pogba, vite devenu incontournable. Le Mancunien de 23 ans pourrait être épaulé par plusieurs pépites de Ligue 1, dont Adrien Rabiot (21 ans), étincelant sur la scène européenne dans les grands rendez-vous du PSG, notamment face au Barça au poste de sentinelle. Corentin Tolisso (22 ans) a lui aussi toutes les cartes en main pour rêver des Bleus. Déjà auteur de 10 buts cette saison, le relayeur pourrait profiter du mercato pour prendre une nouvelle dimension dans un club plus huppé que l’OL, et pourquoi pas la Juventus qui en a fait sa priorité. Mais ces deux hommes devront faire avec une concurrence féroce : Vincent Koziello continue d’apprendre à Nice, Tiémoué Bakayoko brille à Monaco mais pourrait choisir de représenter la Côte d’Ivoire. Et une nouvelle génération monte à toute vitesse, incarnée par Maxime Lopez (OM), Lucas Tousart (OL), Christopher Nkunku (PSG) ou encore Wylan Cyprien (Nice), l’une des grandes révélations de la saison.

Embouteillage en défense centrale

Très fourni offensivement, le vivier français l’est tout autant en défense centrale. Du haut de ses 23 ans, et malgré une période difficile, Raphaël Varane est considéré comme un cadre incontournable par Didier Deschamps. Samuel Umtiti, lui, a profité de circonstances favorables pour faire son trou au meilleur moment, pendant l’Euro. Mais derrière eux, plusieurs hommes prennent leur mal en patience, comme Aymeric Laporte (22 ans), Lucas Hernandez (21 ans) ou Kurt Zouma (22 ans). Les trois hommes tracent leur route à l’étranger, mais pourraient être devancés par des nouveaux talents façonnés en Ligue 1, comme le champion d’Europe U19 Issa Diop (Toulouse), ou encore Malang Sarr (Nice), Mouctar Diakhaby (OL) et Joris Gnagnon (Rennes), tous titulaires dans leurs clubs respectifs.

En revanche, et comme c’est le cas depuis plusieurs années, les couloirs sont bien moins embouteillés. En grande forme cette saison, Benjamin Mendy fait figure de grand favori pour concurrencer Layvin Kuzawa (24 ans) à l’avenir. Mais n’enterrons pas Théo Hernandez - frère de Lucas -, qui progresse vite en Espagne, prêté par l’Atlético à Alavés. Côté droit, Clément Michelin (Toulouse) peut se targuer d’avoir remporté l’Euro U19, tandis que Léo Dubois progresse avec Nantes et les Espoirs. Enfin, dans les buts, Alphonse Areola (23 ans) vit une saison compliquée au Paris Saint-Germain et voit arriver dans son rétroviseur de nouveaux portiers pétris de talent, comme Thomas Didillon (Metz) et Alban Lafont (18 ans), devenu titulaire à Toulouse depuis près de deux ans. Autant dire qu’à tous les postes, l’équipe de France est armée pour briller dans les prochaines années !