Messi et Suarez à Miami ?

Malgré l’entretien vérité de Lionel Messi dans le journal Sport ce jeudi, l’autre quotidien pro-Barça, Mundo Deportivo, révèle une information sur la Pulga. Selon les informations du quotidien, l’Anglais David Beckham, qui a déjà tenté de recruter l’Uruguayen Luis Suarez dans son nouveau club de l’Inter de Miami, viserait désormais les deux compères du Barça. À savoir, Messi et Suarez. Cependant, au club barcelonais, on est convaincu que Lionel Messi va prolonger son contrat. D’autant plus qu’il l’a annoncé lui-même, il n’a « aucune intention de partir ». Affaire à suivre.

Varane-Militão face au PSG

On reste en Espagne avec la Une de Marca, qui s’intéresse de son côté au Real Madrid. Et surtout à la prochaine confrontation face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, la semaine prochaine. En défense, le Brésilien Éder Militão devrait être titulaire. Sergio Ramos purgera en effet son deuxième match de suspension dont il a écopé lors de la campagne précédente. Nacho, lui, est également suspendu. Zinedine Zidane n’aura donc pas le choix que de former une charnière centrale inédite Varane-Militão.

Super Ronaldo

Enfin, en Italie, c’est « Super Ronaldo » à la Une de Tuttosport, qui a déguisé le Portugais en Superman dans un montage photo. Cela fait suite à son quadruplé en sélection cette semaine. CR7 en est désormais à 702 buts en carrière. Mais le quotidien italien va plus loin, en indiquant que la superstar de la Juventus n’a aucune limite, malgré son âge avancé, 34 ans. Il a encore des rêves, notamment celui de dépasser les 1000 buts de Pelé. Il veut aussi remporter encore le Scudetto, la Ligue des Champions et le Ballon d’Or. Bref, ses ambitions restent toujours très élevées.

