CR7 déchaîne l’Europe du foot

C’était dans l’air du temps depuis quelque temps, mais la situation semble bel et bien devenir de plus en plus réelle ces derniers jours. Cristiano Ronaldo est proche de quitter le Real Madrid pour la Juventus Turin. Selon Marca ce matin, le Portugais est « blessé » et veut quitter Madrid. Il aurait rompu toute relation avec le président du club, Florentino Pérez, qui ne lui aurait pas donné la prolongation de contrat espéré. La porte serait donc ouverte à un départ pour au moins 100 millions d’euros. Mais les prix varient selon les pays. En Italie, La Gazzetta dello Sport parle ce matin de 350 millions d’euros pendant que dans le même temps le journal A Bola évoque la somme de 220 millions d’euros. Bref, c’est parti pour le feuilleton de l’été !

L’Angleterre a du mal à croire à sa qualification

Ils n’avaient plus gagné un match grâce à une séance de tirs au but depuis 1996 ! Ils restaient sur six échecs consécutifs dans l’exercice. Mais ça y est, ils ont vaincu la malédiction hier soir à Moscou. L’Angleterre est en quart de finale de la Coupe du monde grâce à sa victoire aux tirs au but face à la Colombie. Un succès attendu depuis tellement longtemps que les journaux ont du mal à y croire ce matin. « L’Angleterre gagne aux penaltys (oui vraiment) », ironise le Sun. C’est « un miracle », lâche le Mirror. Pendant que le Daily Star explose en titrant « enfin ! » Même le très sérieux The Times a du mal à réaliser : « oui, c’est vraiment arrivé », écrit le journal.

La Colombie fière de ses hommes

Après un quart de finale il y a quatre ans, la Colombie ne retournera au même stade de la compétition cette année. Battus par les Anglais, les Cafeteros ont donc dit adieu à la Russie. Les Colombiens sont bien évidemment déçus, mais la fierté d’avoir vu leur équipe se battre jusqu’au bout les a vite rattrapés. El Nuevo Siglo indique que son équipe s’est battu « jusqu’au dernier souffle ». Pour El Tiempo, la Colombie dit « adieu au Mondial avec les honneurs, mais malheureusement sans gloire ». Rendez-vous désormais l’an prochain pour la Copa América au Brésil.