En cette période de l’année, les températures remontent, les jours rallongent, le printemps est déjà en vue. En football aussi, c’est le moment où les compétitions européennes font leur come-back, pour le plus grand bonheur des amateurs de foot. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’on a été gâté en France cette semaine. Entre la victoire retentissante du PSG face au Barça (4-0) et le beau succès de l’OL aux Pays-Bas face à l’AZ (1-4), les clubs français sont déjà bien partis pour durer en Coupe d’Europe et donc rapporter de précieux points à l’indice UEFA.

Si l’AS St-Etienne a perdu quasiment toute chance de qualification en Ligue Europa face à Manchester United, Monaco compte bien jouer les troubles-fêtes à Manchester face à City en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les voyants sont donc au vert pour la France qui repart très fort au classement de l’indice en talonnant désormais l’Italie et en se rapprochant de l’Angleterre. La France pourrait même dépasser son voisin d’outre-Manche à la vue des résultats encore très décevants d’Arsenal (humiliation subie à l’Allianz Arena face au Bayern) et de Tottenham (défaite 1-0 sur le terrain de la Gantoise en Ligue Europa) cette semaine. Il s’agirait d’une première depuis plus de vingt ans.

L’Espagne, quant à elle, reste toujours en tête. Mais elle a clairement perdu de sa superbe par rapport à l’année dernière. Si le Real Madrid l’a emporté face à Naples et que Bilbao a gagné de justesse face à l’APOEL, le Barça et Villarreal se sont faits gifler respectivement face au PSG et à la Roma 4-0 pendant que le Celta Vigo échouait à domicile face au Shakthar (0-1). De quoi hypothéquer sérieusement les chances de qualification de ces trois clubs pour la suite de la compétition…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2016/17 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 17/02/16 :

1- Espagne 14.000 (7/7)

2- Allemagne 12.142 (5/7)

3- Angleterre 11.642 (5/7)

4- Italie 11.583 (4/6)

5- France 11.583 (4/6)

6- Belgique 9.500 (3/5)

7- Russie 8.200 (3/5)

8 - Portugal 8.083 (2/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2012 et 2017) :

1. Espagne 98.856

2. Allemagne 77.069

3. Angleterre 72.676

4. Italie 70.665

5. France 53.665

6. Russie 49.532

7. Portugal 49.332

8. Ukraine 42.633

9. Belgique 39.400

10. Turquie 37.400