Le Real décimé avant Manchester City

Avant le 8e de finale retour de la Ligue des champions capital entre le Real Madrid et Manchester City, mardi prochain, le club espagnol s’inquiète. Mais, pour une fois dans cette période spéciale, ce n’est pas à cause du coronavirus. Les Madrilènes sont en effet en manque de cadres avant cette rencontre décisive dans la course aux quarts de finale. Outre Sergio Ramos, expulsé à l’aller, Zinedine Zidane a appris hier que Thibaut Courtois et Marcelo seront blessés et donc forfaits pour le déplacement en Angleterre. Le Brésilien souffre de la cuisse alors que le Belge est touché à l’adducteur gauche. C’est donc le champion du monde 2018, Alphonse Areola, qui gardera la cage de la Casa Blanca contre City. Le journal Marca s’inquiète donc et estime que ce sera « très difficile » de se qualifier.

L’Euro 2020 menacé par le coronavirus

Et si on jouait l’Euro 2020 en... 2021 ? Cette question très bizarre à première vue est pourtant très sérieuse. Avec l’épidémie du coronavirus Covid-19 qui s’abat sur l’Europe et les mesures des différents gouvernements européens pour limiter les rassemblements de personnes, le sport et notamment le football sont très impactés. De nombreux huis clos et reports ont été déclarés depuis quelques semaines et ce n’est sans doute pas fini. Selon le journal croate Sportske Novosti, l’UEFA va consulter les différentes fédérations européennes afin de connaître leur position sur le sujet. Et le possible report de l’Euro est une possibilité. Il va falloir donc attendre encore quelques semaines et l’évolution de la situation dans plusieurs pays pour que la rumeur devienne plus grande. Rappelons que l’Euro doit se disputer dans 12 villes européennes, dont à Rome, en Italie, principal foyer européen.

Mourinho pointé du doigt en Angleterre

Éliminé par Leipzig hier (0-3, 0-4 sur les deux rencontres), Tottenham, finaliste la saison dernière de la Ligue des champions, est sorti de la compétition par la petite porte. Et même si Hugo Lloris est pointé du doigt pour son placement sur les deux premiers buts allemands, c’est bien José Mourinho qui concentre le plus de critiques ce matin. Le Guardian, par exemple, titre « pas question, José », comme un stop mis au Special One pour lui dire « tu ne passeras pas ce tour ». Le média explique que son équipe a été à « l’agonie » hier et a été dépassé par la formidable équipe de Leipzig. Pour le Daily Mirrror, « c’est mort José » avec un jeu de mots dont le tabloïd a le secret puisqu’il remplace le mot « mort » (died en anglais) par Éric Dier, le milieu de terrain des Spurs, catastrophique hier.