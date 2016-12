Le PSG ne perd pas de temps. À l’approche du mercato hivernal, le club de la capitale a décidé de passer à l’offensive. En effet, les Rouge-et-Bleu seraient sur le point de boucler leur première recrue hivernale, en la personne de Julian Draxler (23 ans). Annoncé sur les tablettes d’Arsenal et de Liverpool, le milieu offensif allemand devrait bel et bien rejoindre le club de la capitale française. D’après L’Equipe, Wolfsbourg aurait donné son accord au club parisien pour le transfert de l’Allemand cet hiver, contre une indemnité de 36 millions d’euros. Une arrivée qui pourrait provoquer le départ de Jesé. Arrivé cet été du Real Madrid, l’attaquant espagnol n’a pas réussi à s’imposer au Paris Saint-Germain. La Cadena SER annonce que l’ancien Madrilène s’est mis d’accord avec Las Palmas où il devrait être prêté au mercato d’hiver. Le club de Liga a eu des discussions positives avec l’ancien du Real Madrid, pourtant courtisé par le Milan AC. Las Palmas doit désormais s’entendre avec le PSG, qui souhaite que l’écurie ibérique prenne en charge une partie du salaire du joueur. Pour terminer, le club de la capitale a enfin réglé le dossier Thiago Silva. En effet, le défenseur brésilien et capitaine du PSG a prolongé son contrat jusqu’en 2020.

Nice prépare encore des coups ! Les Aiglons ont une belle réputation ces dernières années sur le mercato. Ils flairent les bons coups comme ils l’ont fait avec Ben Arfa, Balotelli ou Belhanda. Et les Azuréens ne comptent pas s’arrêter là. Comme nous vous l’avons annoncé il y a quelques jours, Nice a étudié la piste menant à Sofiane Feghouli (West Ham). Mais un retour en France n’est pas une priorité. Ce jeudi, L’Équipe révèle que son compatriote Yacine Brahimi est pisté. Si l’Algérien devrait disputer la CAN, cela ne poserait aucun problème à Nice qui apprécie son profil. Il restera toutefois à convaincre le FC Porto qui n’a pas encore pris de décision. Autre cible de l’OGCN : Memphis Depay. Un départ de MU n’est pas à exclure puisque le Hollandais n’entre pas dans les plans de Mourinho. Mais la partie est loin d’être gagnée puisque le club d’Everton est sur le coup. Il faut aussi ajouter que les Mancuniens visent une vente (15 millions d’euros) plutôt qu’un prêt. Enfin, Clément Grenier est toujours lié aux Aiglons. Nice-Matin précise toutefois que cette piste ne fait pas l’unanimité.

Le Guardian annonce que Chelsea est sous le charme de Djibril Sidibé et Tiémoué Bakayoko. Les deux joueurs de Monaco ont été suivis notamment lors du match de Ligue des Champions face à Tottenham par Antonio Conte et Michael Emenalo, directeur technique des Blues. Mais la concurrence est importante puisque MU est aussi sur la piste de Bakayoko.

« Suite à l’examen du dossier financier et à l’audition des dirigeants, la DNCG permet au club de recruter dans la limite de la masse salariale autorisée. Le mercato d’hiver débutera le 1er janvier et s’achèvera le 31 janvier 2017 », a annoncé Bastia. Le club corse piste notamment Mounir Obaddi.

Liverpool joue les trouble-fêtes ! Le club de la Mersey se prépare à un hiver agité. Selon la presse anglaise, les Reds sont toujours sous le charme du Français Moussa Dembélé (Celtic). Un élément également dans le viseur de City. Au poste de gardien, le Mirror affirme que les pensionnaires d’Anfield suivent de près Joe Hart, prêté au Torino par les Skyblues. Au niveau des départs, le plus gros dossier concernera Mamadou Sakho. Dans le viseur de plusieurs écuries anglaises dont WBA, le Frenchy n’a pas encore pris sa décision. Il reste un joueur courtisé notamment en France où il a été associé à Nice ou Lille. Selon nos informations, un retour en L1 n’est pas la priorité.

En conférence de presse, Slaven Bilic a tranché pour l’avenir de Dimitri Payet : « Nous ne voulons pas vendre Payet. C’est un de nos meilleurs joueurs. Il est sous contrat et nous ferons tout pour être sûr qu’il restera avec nous ».

