Les infos du jour en France

Marseille veut du lourd ! Dimitri Payet veut revenir à l’OM. Pour cela, il serait prêt à baisser son salaire de 30%. Il n’accorderait pas non plus d’importance aux intérêts d’Everton et d’un club chinois. Malgré tout cela, ce dossier n’est pas évident pour le club phocéen qui devra mettre au minimum 30 M€ sur la table. Hier, les dirigeants de West Ham se seraient sentis "insultés" par l’offre de 22 M€ de la part des Marseillais. Si le dossier Payet est compliqué, l’Olympique de Marseille a bon espoir de boucler la venue de Morgan Sanson cette semaine. 11,7 M€ bonus compris, voici le montant de l’offre que vont formuler les Phocéens d’après L’Équipe. Une proposition qui serait arrivée sur le bureau des dirigeants du MHSC assure Le Midi Libre de son côté. La vente de Sanson à l’OM pourrait être bouclée pour une somme comprise entre 12 et 13 millions d’euros. Enfin, pour compenser un départ éventuel de Lassana Diarra, l’OM aurait un oeil sur Yohan Cabaye (Crystal Palace).

En bref en France

« Pour le moment, leur demande n’est pas dans nos cordes. On aura tout tenté. Memphis a vraiment envie de venir à Lyon, ce qui n’était pas forcément le cas il y a quelque temps (...) Il faudrait qu’on sache à la fin de la semaine si les choses peuvent se faire », a confié Jean-Michel Aulas au Parisien. L’Équipe ajoute que JMA espère pouvoir présenter le Hollandais dimanche face à l’OM. Pour rappel, les Gones ont fait une offre de 15 M€ plus bonus hier. Une proposition refusée par MU qui veut 20 M€.

Interrogé par Radio Nacional Uruguay, Edinson Cavani a confié qu’un accord avait été trouvé avec le PSG pour une prolongation : « Oui, c’est vrai. Après plusieurs discussions, nous avons trouvé un accord. Il fallait régler de nombreux points. J’essaye de ne penser qu’au football et tout ça est entre les mains de mon agent). Si je dois rester ici, on espère que ce sera le cas, j’espère continuer de la même manière, avec la même passion, la même envie de remporter des titres ».

Une bonne nouvelle pour Paris qui ne devrait pas recruter de doublure cet hiver et faire confiance à Ben Arfa selon Le Parisien. Pourtant plusieurs noms dont celui de Iago Aspas ont été cités. Un représentant de Promoesport, agence qui gère les intérêts d’ l’attaquant du Celta Vigo Iago Aspas, a confié. « Il n’y a absolument rien d’officiel. Nous n’avons eu aucun contact avec le Paris SG pour Iago Aspas, ni même une prise de renseignements ». L’Équipe ajoute que c’est finalement un numéro 10 qui pourrait être recruté pour compenser les blessures de Pastore.

Montpellier en pince pour Lys Mousset assure L’Équipe. Bournemouth ne s’opposera pas à un départ sous la forme d’un prêt cet hiver.

Selon Het Laastse Nieuws, Anderlecht s’est positionné afin d’accueillir Salvatore Sirigu. De son côté, La Dernière Heure indique que le joueur a été proposé à Anderlecht qui préférerait un profil à la Koen Casteels.

C’est officiel !

Strasbourg a annoncé l’arrivée de Jean-Eudes Aholou pour 4 ans et demi.

Jean-Eudes Aholou est un joueur du #RCSA ! Le milieu de terrain s'est engagé hier après-midi. #TousRacing https://t.co/9U22Q6ZQTr — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 17 janvier 2017

Les infos du jour à l’étranger

Manchester City veut dégraisser ! Cet été 2017, Pep Guardiola devrait avoir une enveloppe de 285 M€ pour recruter. The Sun parle d’une offre à venir de 115 M€ pour Lionel Messi. Il pourrait toucher un salaire de 900 000€. Mais avant d’acheter, les Citizens vont devoir se délester de quelques éléments. Libres à la fin de la saison, Yaya Touré, Navas, Zabaleta, Caballero, Clichy ou encore Sagna ne seront pas retenus. Idem pour Kolarov ou Kompany, qui enchaîne les blessures. Prêtés cette saison, Nasri, Mangala, Hart et Bony n’entrent pas dans les plans de Guardiola assure le Daily Express. Les pensionnaires de l’Etihad Stadium tenteront de les vendre définitivement.

En bref à l’étranger

Le président du Tianjin Quanjian a révélé au micro de Tianjin Sports TV qu’il avait effectué des offres pour plusieurs attaquants vedettes du football européen Karim Benzema, Edinson Cavani et Diego Costa, qui serait dans le viseur de l’Atlético Madrid et du Barça. Mieux, Shu Yuhui a révélé que le club avait déjà préparé des contrats pour Falcao (Monaco) et Raul Jimenez (Benfica) ;

De son côté, le club de Shandong Luneng pisterait Ashley Young (Manchester United) selon The Sun. L’écurie chinoise lui proposerait un salaire de plus de 10 millions d’euros par an. Toujours à Manchester, le club va lever des options pour prolonger le contrat d’Antonio Valencia d’un an, jusqu’en 2018, assure le Manchester Evening News.

Sky Sports annonce que les Gunners discutent afin de prolonger Per Mertesacker une saison. Son contrat prend fin cet été 2017. En revanche, le cas Alexis Sanchez n’est toujours pas réglé. Pour le remplacer, Mundo Deportivo cite le nom de M’Baye Niang (Milan AC).

D’après la Gazzetta di Modena, Liverpool apprécierait Domenico Berardi. Mais les Reds compteraient le déloger de Sassuolo plutôt cet été. Côté départ, Lucas Leiva intéresserait l’Atlético Mineiro selon la presse brésilienne.

Record affirme que Benfica pourrait accepter de vendre Gonçalo Guedes et Nelson Semedo. Mais les Portugais devront recevoir de bonnes offres. Le Correio da Manhã révèle que Jardel (30 ans), défenseur central brésilien de Benfica, a refusé de prendre la direction de la Chine.

Selon les informations de O Globoesporte, Coritiba souhaiterait s’offrir Ronaldinho (36 ans), libre de tout contrat, dans les prochains jours.

C’est officiel !

Manchester United a levé une option pour prolonger Antonio Valencia d’une année. Il est sous contrat jusqu’en 2018.

.@Anto_V25's contract at #MUFC has been extended until the summer of 2018 ! More : https://t.co/okYatUKy42 pic.twitter.com/mej0fd2BGm — Manchester United (@ManUtd) 17 janvier 2017

Julien Faubert signe pour un an au FC Inter Turku en Finlande.

Le Deportivo La Corogne a annoncé l’arrivée de Gaël Kakuta (Heibei Fortune, Chine).

Swansea a annoncé l’arrivée de Martin Olsson pour 3 ans et demi.

@martinolsson3 has penned a two-and-a-half year deal, with an option for a third year.#WelcomeMartin pic.twitter.com/jMZb7jZNSr — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 17 janvier 2017

Libre de tout contrat, Martin Demichelis rejoint Malaga.