Les infos du jour en France

L’ASSE bouillonne ! Cet hiver devrait encore être agité dans le Forez. Les Verts souhaitent recruter un ou deux joueurs de côté, avec notamment le départ probable de Tannane pour la CAN. Le Progrès annonce que Saint-Étienne multiplie les pistes. Chadrac Akolo (Sion) et Loris Brogno (Sparta Rotterdam) auraient été approchés. Idem pour Nicolas Pépé (Angers), qui devrait faire la CAN, et Grégoire Defrel (Sassuolo). Ces deux joueurs seraient jugés trop chers. L’ancien Lyonnais Anthony Mounier serait aussi dans le viseur des pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard. Mais le joueur de Bologne ne serait pas intéressé. Les Verts comptent aussi se séparer de Jérémy Clément et de Benjamin Corgnet. Ce dernier, associé à Bastia, a confié à L’Équipe : « Pour l’instant je suis quand même bien à Sainté, il me reste six mois de contrat (...) Les clubs sont au courant de ma situation, je ne suis pas blessé, je suis en forme ».

En outre, Jordan Veretout étant actuellement prêté à l’AS Saint-Etienne, il pourrait être transféré ailleurs. La Juventus Turin aurait notamment un oeil sur lui. Improbable ? Pas vraiment si l’on en croit Tony Xia, le président et propriétaire d’Aston Villa, qui a répondu à la rumeur. « Ce n’est pas fou. Nous accepterons de laisser partir Jordan s’il ne sent pas heureux à Villa ».

Info FM : l’OM peut y croire pour John Obi Mikel. Contactés par nos soins, une source proche du dossier nous a confié : « Les discussions avancent bien, il est très intéressé par le projet de l’Olympique de Marseille. Les discussions qu’il a eues avec Andoni Zubizarreta et le président de l’Olympique de Marseille ont été constructives. Le planning pour le moment, c’est laisser passer le Boxing Day et les fêtes. Une décision sera prise ensuite. Les championnats exotiques, c’est vraiment l’option numéro X. La priorité, c’est l’Europe. Il sait qu’il a encore le niveau et une carte à jouer dans beaucoup de grands clubs. L’Inter était par exemple dessus il y a peu encore ».

En bref en France

Hier, la presse turque a annoncé que Fenerbahçe s’était lancé à l’assaut d’Hatem Ben Arfa. L’Équipe indique que le joueur, lui, veut rester dans la capitale afin de s’imposer. Ce, malgré le fait qu’Unai Emery n’en fasse pas un titulaire en force.

L’OM ne lâche pas Jordan Amavi et offrirait même 10 M€ à Aston Villa. Mais la partie est loin d’être gagnée pour les Olympiens puisque plusieurs clubs anglais (Liverpool et Everton) sont sous le charme du Français. Un joueur qui ne serait pas contre terminer la saison avec son club d’après, La Provence. Le président d’Aston Villa a d’ailleurs mis les barbelés sur Twitter : « ne vous embêtez pas avec ça. Je peux vous dire que j’ai déjà repoussé une offre de 29 M€ pour Jordan Amavi. Il va encore grandir à Aston Villa ».

The Sun indique que Nice serait prêt à tenter le coup pour recruter cet hiver ou cet été Saido Berahino, en fin de contrat en juin à WBA. Mais la concurrence est féroce puisque l’Inter Milan, la Roma et surtout Everton sont sur le dossier.

La presse italienne affirme que l’OL et la Fiorentina auraient un oeil sur Benoît Costil, en fin de contrat à Rennes.

Jean-Victor Makengo (Caen) affole l’Europe. L’Équipe assure que le FC Séville, l’AS Roma et Southampton sont très intéressés.

Montpellier veut un renfort défensif. Selon L’Équipe, l’écurie héraultaise aurait formulé une offre de 750 000 euros pour Jaroslaw Jach (Zaglebie Lubin).

Les infos du jour à l’étranger

Manchester United va dégainer le chéquier ! Les Red Devils veulent se renforcer cet hiver. Et c’est au Portugal que les Red Devils auraient trouvé leur bonheur. Record annonce que Victor Lindelöf devrait arriver pour plus de 40 M€. Le journal portugais O Jogo croit même savoir que le défenseur suédois pourrait être vendu près de 60 M€. Nelson Semedo est également très apprécié par les Mancuniens. Alors que l’on parlait d’une proposition à venir de 35 M€, Man U devrait finalement offrir 45 M€, bonus compris.

En bref à l’étranger

Info FM : sans club depuis son départ de Crystal Palace l’été dernier, Emmanuel Adebayor compte sur le mercato d’hiver pour trouver un nouveau point de chute. « Pour Emmanuel, la priorité reste la CAN pour ce début d’année 2017. Il existe des contacts en Chine et au Qatar. En Europe, seul Valence a pris des renseignements. La CAN sera décisive », nous a confié une source proche.

La Gazzetta dello Sport annonce que Massimiliano Allegri pourrait être menacé à la Juventus. Pour le remplacer, plusieurs noms sont avancés dont ceux de Paulo Sousa, Diego Simeone, Eusebio Di Francesco et Leonardo Jardim.

Toujours en Italie, l’Inter Milan aurait une nouvelle cible en tête. The Guardian annonce que Lucas Leiva (Liverpool) plaît beaucoup aux Lombards. La presse italienne cite aussi le nom de Morgan Schneiderlin (MU). Ce dernier serait aussi suivi par la Juventus.

De son côté, l’AS Roma cherche un renfort cet hiver pour compenser notamment le départ de Mohamed Salah à la CAN. Skysports annonce que des discussions ont été entamées avec Chelsea pour un prêt de Charly Musonda, de retour de prêt du Bétis Séville. Selon nos informations, la Roma veut un prêt avec option d’achat. Mais la position de Chelsea est de le garder cet hiver.

Alors que Pepe, en fin de contrat, pourrait se laisser tenter par une aventure en Chine, le Real Madrid aurait déjà trouvé son successeur. Il s’agit en effet de Jesus Vallejo, un jeune défenseur de 19 ans prêté à l’Eintracht Francfort cette saison.

Dans le viseur du Borussia Monchengladbach, Timothée Kolodziejczak a fait l’objet d’une proposition de 10 Millions d’euros assure Bild.

C’est officiel !

Pablo Maffeo (Manchester City) est prêté à Girona, en D2 espagnole.