Tottenham « humilié » par un club de D4

« Humilié ! » Voilà comment le Times présente l’élimination de Tottenham hier soir sur la pelouse du modeste club de quatrième division, Colchester. Et on le comprend après un 0-0 insipide et une sortie de route aux tirs au but où Eriksen et Lucas Moura, qui était le dernier tireur, ont manqué leur tentative. C’est une nouvelle « claque en plein visage pour Mauricio Pochettino », écrit le Sun. En effet, malgré leur statut de finaliste de la dernière Ligue des Champions, les Spurs ne gagnent toujours rien sous la houlette du technicien argentin. Et ce ne sera donc pas la League Cup dont ils sont sortis dès les 16e de finale.

Klopp veut Gerrard pour lui succéder

Interrogé par le magazine Four Four Two, le technicien de Liverpool, Jürgen Klopp, a lâché une phrase qui fait couler beaucoup d’encre ce matin outre-Manche. Le coach allemand a indiqué qu’il aimerait voir Steven Gerrard lui succéder à la tête des Reds le jour où il décidera de s’en aller. « Si vous me demandez qui devrait me succéder, je dirais Stevie. Je l’aide à chaque fois que je peux », a-t-il lâché. Actuellement à la tête des Glasgow Rangers, l’ancien milieu de terrain dispute le titre cette saison au Celtic, qui les devance de trois points actuellement. Icône absolue d’Anfield, Gerrard semble destiné à prendre un jour les rênes de son club de cœur. Et encore plus après l’adoubement de Klopp, comme le signale sur leur une le Daily Star ou encore le Mirror.

Le câlin Messi-Griezmann fait la une

Un retour mitigé. Voilà comment l’on pourrait résumer la soirée de Lionel Messi hier contre Villarreal pour sa première apparition dans un onze du Barça en Liga cette saison. Le n° 10 n’a joué qu’une mi-temps puis est sorti sur blessure, touché aux adducteurs. Plus de peur que de mal semble-t-il mais il pourrait manquer le déplacement à Getafe samedi. Pour ses 45 minutes sur le terrain, une image fait la une ce matin en Espagne : son câlin avec Antoine Griezmann, après le but de ce dernier lors de l’ouverture du score. L’image fait la une de Sport, Mundo Deportivo et de L’Esportiu. Après les polémiques de début de saison - l’Argentin ne serait pas ravi de l’arrivée du Français, place au soulagement pour les supporters du Barça qui espèrent que ce duo les emmènera très haut.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10