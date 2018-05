Le premier Camerounais. Karl Toko Ekambi succède à Jean Michaël Seri. Le milieu de terrain ivoirien de l’OGC Nice avait remporté le Prix Marc-Vivien Foé 2017 récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Karl Toko Ekambi le rejoint au palmarès et devient le premier Lion Indomptable à s’adjuger ce titre. Un privilège qu’il apprécie comme il nous a expliqué au micro de Foot Mercato. « Je trouve que c’est un honneur d’être le premier Camerounais à remporter ce titre. Je suis très content. C’est une reconnaissance du football africain dans le championnat de France et le remporter c’est représenter l’Afrique et pas seulement le Cameroun et donc je suis très fier de représenter tout le continent africain sur la scène européenne. » Il devance le Tunisien Wahbi Khazri (Rennes) et le Burkinabé Bertrand Traoré (Lyon), qui sont les trois finalistes de cette édition 2018 à l’issue du vote d’un jury composé de près de 68 journalistes issus de tous les médias et décerné par RFI et France 24.

L’ancien joueur du Paris FC et de Sochaux où il a fait ses classes en National et en Ligue 2 est devenu le principal atout du SCO d’Angers dans la course au maintien dans cette saison 2017-2018 de Ligue 1. Auteur de 17 buts et de 4 passes décisives, le champion d’Afrique 2017 est impliqué dans plus de 50% des buts de son équipe. Un poids considérable qui a permis aux Angevins de disputer une troisième saison consécutive en Ligue 1 lors du prochain exercice. Les hommes de Stéphane Moulin ont assuré leur maintien lors de la 36e journée en s’imposant à Metz (1-2). Cette influence sur les résultats du club de Karl Toko Ekambi s’est construite dès le départ de Famara Diedhiou à Bristol City en juin 2017. Il a même écarté les menaces Baptiste Guillaume et Enzo Crivelli arrivés l’été dernier pour remplacer le Sénégalais. L’ancien Bastiais a même été prêté à Caen en janvier dernier.

La dernière pépite d’Angers

Utilisé en tant qu’ailier au Paris FC, à Sochaux et durant sa première saison à Angers, il occupe la pointe de l’attaque angevine en août 2017 laissé vacante par Famara Diedhiou. Il prend là une nouvelle dimension en marquant plus de 10 buts après deux saisons seulement en Ligue 1. Une ascension fulgurante qu’il a traduit par plusieurs éléments à Foot Mercato. « La seule explication, c’est le travail, l’abnégation et ma progression linéaire depuis que je suis professionnel. » Installé en pointe depuis une saison, il a pris goût à empiler les buts et souhaite continuer à ce poste durant toute sa carrière. « C’est mon poste de prédilection et j’espère continuer toute ma carrière avant-centre », nous a-t-il précisé. Un véritable renard des surfaces détenant des qualités de vitesse et de déplacement qui suscitent l’intérêt de plusieurs écuries.

Marseille figure dans le lot et le natif de Paris apprécie cette attention. « Oui ça me flatte que mon nom soit associé à un club comme l’Olympique de Marseille. Pour l’instant je suis à Angers et je ne me prends pas la tête avec ça. Je laisse mes agents s’occuper de ça. C’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens ». Les Phocéens ne sont pas les seuls sur les rangs puisque Villarreal aurait envoyé une première proposition à hauteur de 16 millions d’euros. Son coach Stéphane Moulin lui a même conseillé de s’engager pour le Sous-Marin Jaune mais Karl Toko Ekambi a un oeil plutôt réservé sur cette possible destination. « Je le respecte et je le remercie de parler de moi. Après c’est le point de vue du coach et pas le mien. », comme il a indiqué à notre micro.

Bientôt le plus gros transfert de l’histoire d’Angers ?

Bénéficiant d’un bon de sortie de la part de son président Saïd Chabane, le Lion Indomptable vit sa dernière saison avec Angers, où il est lié jusqu’en juin 2020. Il devrait battre le record de vente détenu par l’Ivoirien Nicolas Pépé, parti à Lille pour 10 millions d’euros l’été dernier. Son prix de départ est fixé aux alentours de 20 millions d’euros et le fait d’être la future plus grosse vente du club ne le perturbe pas du tout. « Ces sommes-là ne me concernent pas, c’est de club à club. Je suis touché indirectement par ces sommes-là. Ça ne me concerne pas du tout ». En attendant cette nouvelle étape, le joueur de 25 ans tentera de justifier son statut de meilleur africain de Ligue 1 en brillant lors du dernier match de championnat à Dijon.

Le classement complet du Prix Marc-Vivien Foé 2018

1.Karl Toko Ekambi (Cameroun/Angers) : 264

2.Whabi Khazri (Tunisie/Rennes) : 165

3.Bertrand Traoré (Burkina Faso/Lyon) : 61

4.Gaël Kakuta (RD Congo/Amiens) : 38

5.André Zambo Anguissa (Cameroun/ OM) : 24

6.Julio Tavares (Cap Vert/Dijon) : 16

7.Keita Baldé (Sénégal/AS Monaco) : 13

8.Moussa Konaté (Sénégal/Amiens) : 11

9.Jean-Michaël Seri (Côte d’Ivoire/OGC Nice) : 8

10.Matthieu Dossevi (Togo/Metz) : 7

11.Max-Alain Gradel (Côte d’Ivoire/Toulouse) : 5

12.Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire/Lille) : 3

13.Hamari Traoré (Mali/Rennes) : 0