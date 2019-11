L’horrible blessure d’André Gomes choque la presse anglaise

Ce dimanche 3 octobre avait lieu en Premier League un duel attendu du championnat anglais, Everton (17e) recevait les Spurs de Tottenham (11e). Une rencontre entre deux clubs malades qui a débouché sur un score nul de 1-1. Mais le fait marquant du match est la terrible blessure de milieu de terrain portugais, André Gomes. Comme le souligne le Daily Telegraph, The Times ou encore le Daily Star, c’était une « horreur à Goodison Park ». Sur un tacle appuyé du Sud-Coréen Heung-min Son, l’ancien joueur du FC Barcelone a percuté Serge Aurier en retombant. Très touché par la gravité de la blessure l’ailier des Spurs était en larmes et s’est logiquement fait exclure par l’arbitre du match. André Gomes sera absent de longs mois, car le verdict est tombé, c’est une fracture de la cheville.

La place d’Unai Emery à Arsenal est menacée

Arsenal recevait les Wolves de Wolverhampton dans le cadre de la 11e journée de Premier League. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1) samedi après-midi. C’est un troisième match sans victoire pour les Gunners en championnat qui se sont fait huer à la fin du match. Unai Emery est de plus en plus menacé et les supporters commencent à perdre patience. Ces derniers demandent même son départ au plus vite. Comme le souligne le Daily Mirror, le coach ibérique a un mois pour sauver sa peau à la tête du club anglais. L’objectif est clair : Emery doit atteindre une place dans le Big Four de Premier League sinon il sera remercié. Les dirigeants ont d’ailleurs démenti avoir rencontré José Mourinho pour succéder à l’ancien entraîneur du PSG selon The Independent. Mais la pression est quand même forte sur les épaules de l’ancien Sévillan.

Nabil Fékir dans la cour de Lionel Messi

Si le Real Betis Balompié de Nabil Fékir n’est pas au mieux en Liga (15e), le club de Séville peut compter sur l’ancien Lyonnais. Déjà auteur de trois réalisations dans le championnat espagnol, le milieu offensif français peut se targuer d’être au même rang que Messi en termes de... dribbles réussis. En effet, « Nabilon » réussit en moyenne 3 dribbles sur 4, ce qui donne un total de 74% de réussite. La « Pulga » quant à elle, tente plus de dribbles (5 de moyenne par match) mais obtient le même pourcentage de réussite, à savoir 74%. Une statistique qui fera plaisir au principal intéressé.