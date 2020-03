Le futur mercato du Barça fait les gros titres

En Catalogne, c’est surtout le mercato du FC Barcelone qui fait parler. Les Blaugranas sont dans une mauvaise passe, et les médias locaux se tournent vers les solutions. Et pour changer la donne à Barcelone, la solution semble être un transfert. Pour Sport, la cible n’est autre que Neymar, « la voix est libre pour lui » écrit le journal, mais c’est stop pour Kylian Mbappé. Selon Sport, le PSG préfère vendre le Brésilien cet été, et garder le Français considéré comme intransférable. De son côté, le Barça est optimiste concernant le retour du Ney au Camp Nou. Mundo Deportivo fait sa couverture sur l’objectif Ferran Torres pour le Barça. Son contrat se termine en 2021, et même si sa clause est de 100M€, il pourrait bien partir de Valence pour moins que ça. Enfin pour L’Esportiu, autre quotidien catalan, Lautaro Martínez est l’attaquant recherché par le Barça qui reste à l’affût en cas de non-venue de Neymar. En tout cas, l’été s’annonce très très chaud en Catalogne.

La justice portugaise enquête sur le foot

Et puis Portugal, la justice passe à la loupe le football professionnel, comme le rapporte O Jogo. Une vaste opération de perquisitions a eu lieu et concerne notamment Benfica, le FC Porto et le Sporting. La justice portugaise suspecte une vaste affaire de fraude fiscale et de blanchiment d’argent liée à des transferts. Cela fait aussi la Une du journal A Bola qui titre « au peigne fin ». À noter que le domicile d’Iker Casillas notamment, et le célèbre agent Jorge Mendes ont eux aussi été perquisitionnés et sont concernés par cette opération judiciaire.

Les Spurs de Mourinho tombent de haut

En Angleterre, trois matchs de FA Cup avaient lieu hier, et si Manchester City et Leicester se sont qualifiés en gagnant 1-0, Tottenham, en revanche, a été éliminé. Les Spurs affrontaient Norwich City, ce mercredi, et ont terminé le temps réglementaire sur un match nul (1-1), avant de se faire sortir aux tirs au but. C’est justement ce que rapporte le Daily Mirror qui fait dans le jeu de mots en parlant d’un rebondissement « cruel » pour José, en utilisant « Krul » le nom du gardien de Norwich et héros de cette séance de tirs au but, dont la prononciation est proche du mot cruel en Anglais. The Times aussi s’en amuse et parle là d’un « coup cruel pour Mourinho ».