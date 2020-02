Sancho, c’est 142 M€ !

Partira ? Partira pas ? Depuis plusieurs mercatos, la rumeur d’un départ de Jadon Sancho du Borussia Dortmund se retrouve à la une des médias. Mais l’été prochain, cette fois-ci c’est la bonne, si l’on en croit les tabloïds anglais ce mercredi. Le Daily Mirror notamment explique que le BVB s’est résigné à perdre sa pépite en fin de saison. C’est pourquoi le club allemand aurait fixé un prix à l’international anglais. Celui-ci serait de 120 millions de livres, soit 142 M€. Une sacrée somme qui ne semble pas faire peur à deux cadors de Premier League, selon le média. À savoir Manchester United et Chelsea, qui sont des intéressés de longue date du phénomène. Reste désormais à savoir si tout ceci va se concrétiser et surtout quand. Car Sancho devrait disputer l’Euro cet été avec l’Angleterre et n’aura pas de suite, en tout cas, la tête au mercato.

L’ultimatum de la Juve à Sarri

Comme nous l’écrivions hier : une défaite à la Juventus et tout est remis en question. C’est le cas depuis samedi et le revers sur la pelouse de l’Hellas Vérone (1-2). Hier, la presse espagnole nous apprenait le mécontentement de Cristiano Ronaldo envers ses coéquipiers. Aujourd’hui, le journal Tuttosport nous explique qu’une réunion a eu lieu hier entre le technicien italien et le directeur sportif du club Andrea Agnelli. Ce dernier aurait exprimé sa confiance envers Sarri, mais tout en lui mettant la pression pour les prochaines à venir. Selon le journal, le mois qui arrive sera décisif quant à l’avenir de l’ancien coach napolitain. La demi-finale de Coupe d’Italie, la suite de la Serie A et le 8e de finale de Ligue des champions contre l’OL seront des obstacles à passer à tout prix si Sarri veut garder son poste. Un véritable ultimatum.

Le double coup complètement fou de MU

Un petit peu plus haut, nous parlions de Jadon Sancho qui serait dans le viseur de Manchester United. Mais l’Anglais n’est pas le seul dans ce cas. Deux autres de ses compatriotes seraient dans la short-list mancunienne pour l’été prochain, si l’on en croit The Sun. Le journal le plus lu de Grande-Bretagne explique que les Red Devils sont prêts à mettre une enveloppe de 160 millions de livres, soit 190 M€, sur la table pour deux milieux de terrain. À savoir Jack Grealish d’Aston Villa et James Maddison de Leicester. Une somme folle, mais qui pourrait être en partie financée par un transfert de Paul Pogba. Ce dernier pourrait partir cet été pour plus de 100 M€, qui pourrait faire un petit peu plus de la moitié des 190 évoqués par le média anglais.