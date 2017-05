Le Real Madrid sait comment payer Mbappé

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid a un rêve cet été : s’offrir Kylian Mbappé. Si le jeune prodige de Monaco est plus réservé sur son avenir, les Merengues semblent prêts à tout pour présenter une offre impossible à refuser au club de la Principauté. Et pour financer une telle opération, qui dépassera sans aucun doute les 100 M€, le club de la capitale espagnole a un plan tout trouvé : remporter la Ligue des Champions ! Selon AS, la Casa Blanca souhaite en effet utiliser le pactole réservé au vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles (environ 80 M€) pour payer Mbappé. Il ne restera plus qu’à compléter la somme pour répondre aux exigences monégasques...

« Aubameyang en route pour Paris »

Mais où jouera Pierre-Emerick Aubameyang la saison prochaine ? Le Gabonais est bien parti pour quitter Dortmund, et depuis quelques jours, deux destinations se dégagent. La Chine a de quoi faire tourner la tête de l’ancien buteur de l’ASSE, avec un salaire de 30 M€ annuels. Mais selon BILD, ce dernier aurait porté son choix sur le Paris Saint-Germain ! Le quotidien allemand est affirmatif : « Aubameyang est en route pour Paris », qui lui propose un salaire de 14 M€ par an. Une affirmation sans doute précipitée, puisque le PSG doit encore se mettre d’accord avec le BVB, qui réclame 70 M€.

Le Milan AC accélère !

Fort de l’arrivée de ses nouveaux investisseurs chinois, le Milan AC compte bien réaliser un énorme mercato pour retrouver sa place vers les sommets de la Serie A. Et visiblement, tout s’accélère déjà pour le club lombard, qui aurait bouclé la venue de Franck Kessié, milieu de terrain de l’Atalanta, pour 28 M€ environ. Mais ce n’est pas tout puisque, selon La Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata est également tout proche des Rossoneri ! Le club se serait déjà entendu avec l’attaquant espagnol, et ses dirigeants s’envoleront lundi prochain pour présenter au Real Madrid une offre de 60 M€. Une fois ces deux dossiers bouclés, le Milan AC devrait passer la seconde sur son prochain dossier prioritaire, menant à Corentin Tolisso.