Peu à peu, le nouveau projet de l’AC Milan prend forme. Le club lombard est effectivement sur le point de boucler sa deuxième recrue de ce mercato, après avoir recruté Mateo Musacchio, le défenseur argentin qui débarque de Villarreal contre un montant environnant les 18 millions d’euros. Franck Kessié sera le prochain, si on se fie aux informations dévoilées par Sky Italia ce soir. Le média transalpin affirme effectivement que l’attaquant ivoirien de seulement 20 ans va s’engager avec les rossoneri contre un montant de 28 millions d’euros.

Auteur de 6 buts et de 3 passes décisives en 30 apparitions en Serie A, le milieu offensif de l’Atalanta a été l’une des révélations de la saison de l’autre côté des Alpes, et l’un des principaux artisans de l’excellente saison de son équipe, qui a terminé à la quatrième position, devant des clubs comme la Lazio et Milan. L’Ivoirien passera sa visite médicale dans la matinée de mardi. Il vient donc renforcer une équipe qui devrait perdre l’un de ses meilleurs joueurs, Gerard Deulofeu, qui est de retour à Everton, même s’il pourrait rapidement revenir du côté de Barcelone.