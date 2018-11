Pérez veut sacrifier Modric pour Mbappé

À la une du Corriere dello Sport ce matin, c’est le retour du dossier Luka Modric à l’Inter Milan. Mais selon le quotidien, l’affaire a pris une tournure assez exceptionnelle si l’on en croit sa une. En effet, pour le média italien, Florentino Pérez se serait mis en tête de recruter Kylian Mbappé dans les mois qui viennent. Le champion du Monde, actuellement au Paris Saint-Germain, continuerait de faire rêver le président madrilène. Et pour cela, il faut de l’argent. Pérez serait donc prêt à sacrifier Luka Modric et le laisser partir à l’Inter Milan pour arriver à ses fins. Les Italiens avaient déjà tenté de recruter le Croate l’été dernier, mais le Real avait finalement fermé la porte après avoir déjà perdu Cristiano Ronaldo.

Les trois pistes de la galaxie Mendes pour la Juve

Après João Cancelo et Cristiano Ronaldo l’été dernier, des autres membres de la galaxie Jorge Mendes, le puissant agent de joueurs portugais, vont-ils rejoindre la Juventus Turin très prochainement ? À en croire Tuttosport ce matin, cela est bien possible puisque les dirigeants turinois discutent actuellement avec Mendes pour trois de ses joueurs. David De Gea, le gardien de Manchester United ; Ruben Neves, le milieu de terrain de Wolverhampton ; et James Rodriguez, le milieu offensif du Bayern Munich, actuellement prêté par le Real Madrid.

« Le Black Friday du mercato »

La Gazzetta dello Sport a décidé de jouer avec l’événement du jour en première page. Pour le média transalpin, le prochain mercato d’hiver sera un « Black Friday » où les bonnes occasions seront à saisir. Entre les joueurs qui pourraient venir gratuitement (libres ou en prêts) et ceux qui pourraient être débusqués à moindre coût, les choix seront peut-être nombreux. De Zlatan Ibrahimovic à Cesc Fabregas, en passant par Malcom, en difficulté au FC Barcelone, de beaux noms seront sur le marché et le quotidien italien aimerait que les clubs transalpins se penchent sur quelques cas.