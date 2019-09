C’est la grande surprise de la soirée. On attendait tous le sacre de Virgil van Dijk pour le trophée de meilleur joueur de l’année 2019 de la FIFA. Tout portait à croire que le défenseur hollandais allait soulever ce nouveau trophée, lui qui vient de recevoir le prix de meilleur joueur par l’UEFA. Les votes ont finalement débouché sur une grande surprise puisque c’est Lionel Messi qui a remporté le trophée devant le joueur de Liverpool et Cristiano Ronaldo.

L’Argentin a pourtant connu une saison un peu compliquée, pas tant sur le plan personnel, mais davantage sur l’aspect collectif. Malgré ses 51 buts et 22 passes décisives en 50 matches avec la tunique blaugrana, il n’a remporté que la Liga. En Ligue des Champions, il a vécu une véritable humiliation face à Liverpool en demi-finale. Il est sorti au même stade de la compétition lors de la Copa America avec l’Argentine. La Pulga n’en a cure et savoure, surtout que ces enfants étaient présents dans la salle.

Messi relance la course au Ballon d’Or

« Merci beaucoup de m’avoir remis ce trophée. Je suis très heureux mais pour moi les récompenses sont collectives et pas individuelles. Ça reste tout de même particulier pour moi car deux de mes trois fils sont là et c’est la première fois. Les voir ici ce soir profiter de ce moment c’est unique. Ce sont deux amoureux du football. Ils deviennent un peu fous quand ils voient tous ces joueurs autour d’eux. Ils sont timides et heureux, et ne savent pas s’ils peuvent demander des photos (rires). Merci à tous et bonne soirée » s’est exprimé l’Argentin devant l’assemblée, une fois le trophée en main.

Le trophée ayant été créé en 2016 seulement, c’est la première fois que Lionel Messi remporte ce prix. Il succède à Luka Modric et Cristiano Ronaldo, lauréat en 2017 et 2016. Van Dijk va devoir lui attendre au moins une saison supplémentaire pour soulever ce trophée. L’international néerlandais de 28 ans sort pourtant d’une saison exceptionnelle avec une victoire en Ligue des Champions sous le maillot de Liverpool, et un trophée de meilleur joueur de Premier League. Cette surprise ce soir offre un peu de plus d’incertitude pour le Ballon d’Or qui sera remis dans quelques semaines.

Revivez le déroulement de la soirée :

22h05 : Megan Rapinoe a été élue meilleure joueuse de l’année après avoir gagné la Coupe du Monde et avoir été la meilleure buteuse de la compétition.

She’s simply the best. @mPinoe ladies and gents, your 2019 FIFA Women’s Player of the Year. pic.twitter.com/RoeH4OnaAX — U.S. Soccer WNT (@USWNT) September 23, 2019

21h56 : c’est une vraie surprise ! Lionel Messi a reçu le prix de meilleur joueur de l’année de la FIFA 2019. Il devance Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo.

21h48 : le meilleur onze de l’année en football masculin vient d’être dévoilé. On y retrouve Alisson, De Ligt, Van Dijk, Messi, Mbappé ou encore Ronaldo. Il y a aussi des noms plus surprenants comme ceux de Sergio Ramos, Marcelo et Modric.

Mesdames, Messieurs, le FIFA/FIFPro #World11 masculin 2019 : Alisson Matthijs de Ligt

Marcelo

Sergio Ramos

Virgil van Dijk Frenkie de Jong

Eden Hazard

Luka Modric Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé

Lionel Messi Bravo à tous ! pic.twitter.com/ktQPr57Hb2 — #TheBest (@fifacom_fr) September 23, 2019

21h40 : José Mourinho passe son temps comme il peut. Il vient de remettre le trophée de meilleur entraîneur d’une équipe féminine à Jill Ellis. La sélectionneure américaine a remporté la Coupe du Monde cet été pour la deuxième fois de sa carrière. Elle était opposée à Phil Neville, le sélectionneur de l’Angleterre et à Sarina Wiegman, qui dirigeait les Pays-Bas.

21h35 : Marta a remis le trophée de meilleur gardien à son compatriote Alisson Becker. C’est le deuxième prix de la soirée pour Liverpool, après celui attribué à Jürgen Klopp.

21h33 : le trophée de meilleur gardien de but de l’année va être remis. Alisson Becker, Ederson et Marc-André ter Stegen sont en lice.

21h28 : c’est l’heure du onze de l’année en football féminin. On y retrouve notamment les Lyonnaises Lucy Bronze, Wendie Renard et Amandine Henry. Alex Morgan, Megan Rapinoe ou encore Marta sont également présentes dans cette équipe.

Mesdames, Messieurs, le FIFA/FIFPro #World11 féminin 2019⁰ Sari van Veenendaal Lucy Bronze

Nilla Fischer

Kelley O’Hara

Wendie Renard Julie Ertz

Amandine Henry

Rose Lavelle Marta

Alex Morgan

Megan Rapinoe Un grand bravo à toutes ! pic.twitter.com/x5yHMLHCBU — #TheBest (@fifacom_fr) September 23, 2019

21h21 : et voici un instant opéra à la Scala de Milan. Ce mélange entre football et opéra est d’ailleurs assez curieux.

21h14 : Marcelo Bielsa et Leeds ont remporté le prix du fair-play de la FIFA. Ils avaient laissé Aston Villa marquer un but après qu’ils aient inscrit une première réalisation, alors qu’un joueur des Villans était resté au sol. Tout le monde s’était arrêté de jouer. C’était une façon de repartir à égalité.

Le lauréat du Prix du fair-play de la FIFA 2019 est… Marcelo Bielsa et l'effectif de Leeds United Félicitations !#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/u93k2toBwl — #TheBest (@fifacom_fr) September 23, 2019

21h07 : et c’est Sari van Veenendaal, finaliste du dernier Mondial, qui a remporté le trophée.

21h05 : ça va être l’heure de remettre le trophée de meilleure gardienne du monde. La Parisienne Christiane Endler est opposée à la Suédoise de Wolfsbourg, Hedvig Lindahl, et à la Néerlandaise de l’Atlético de Madrid, Sari van Veenendaal.

20h58 : le prix des supporters a été remis par Andrea Pirlo et Laura Georges. Il a été offert à une mère brésilienne qui accompagne et raconte les matches depuis le stade à son fils aveugle.

Et le Prix des Supporters de la FIFA 2019 est attribué à... Silvia Grecco Félicitations !#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/TPibYWfb8H — #TheBest (@fifacom_fr) September 23, 2019

20h51 : le prix du meilleur entraîneur de football masculin de la FIFA a été remis à Jürgen Klopp. Il faisait face à Mauricio Pochettino et Pep Guardiola. L’Allemand a d’ailleurs critiqué les récompenses individuelles, affirmant que le football était une affaire collective.

B O S S Jürgen Klopp has won #TheBest FIFA Men's Coach award for 2019 pic.twitter.com/6pG8ybHwBs — Liverpool FC (@LFC) September 23, 2019

20h48 : le Hongrois Dániel Zsóri remporte le prix du plus beau but de l’année. L’attaquant de Debrecen a inscrit un retourné acrobatique dans les dernières secondes face à Ferencvaros. C’est une petite surprise car Messi et Quintero partaient favoris.

20h47 : le premier trophée de la soirée va être décerné. Il s’agit du Prix Puskás, récompensant le plus beau but de l’année.

20h42 : Ruud Gullit, l’ancienne gloire hollandaise de l’AC Milan, et l’Italienne Ilaria D’Amic présentent la cérémonie du soir.

20h38 : cette fois, ça y est la soirée a débuté avec par un ballet, Milan étant l’une des capitales mondiales de cette danse née durant la renaissance.

20h34 : à noter d’ailleurs que Ronaldo n’est pas présent à Milan, ce qui peut donner une indication sur le lauréat du soir. Le Portugais se soigne aux adducteurs et n’est pas convoqué pour la rencontre de demain entre la Juventus et Brescia.

20h32 : la cérémonie a pris un peu de retard mais Lionel Messi est déjà arrivé depuis longtemps.

20h26 : Mbappé s’est exprimé au micro de RMC. Le champion du monde semble heureux d’être là. Il fera peut-être partie du meilleur onze de l’année. « C’est toujours un plaisir de venir ici, ça vient récompenser une saison. Je savoure. Messi et Ronaldo sont des idoles. Les côtoyer, c’est magnifique. Ce que je veux, c’est jouer au foot avant tout. Peut-être qu’un jour, je serai à cette place là, mais je me concentre sur le présent, c’est le PSG et la France. »

20h24 : petit rappel des règles. Les votes comprennent 4 catégories : journalistes, supporters, sélectionneurs et capitaines de sélection. Chaque vote est égal à une voix. Tous les votants peuvent exprimer leur choix dans chacune des catégories.

20h20 : au tour de Samuel Eto’o de passer sur le tapis rouge. Le Camerounais, qui vient d’arrêter sa carrière, prend le temps de répondre aux sollicitations des médias.

20h19 : dans les secrets de fabrication des trophées. « Pour concevoir ce trophée, j’ai puisé mon inspiration dans l’idée de récompenser les meilleurs joueurs du monde » explique l’artiste croate Ana Barbic Katicic.

20h15 : Liverpool est bien représenté ce soir entre Alisson Becker, Virgil van Dijk et Jürgen Klopp.

La team Liverpool est arrivée ! (Et Jürgen Klopp a trouvé un costume )#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/SXJ20rCgcf — #TheBest (@fifacom_fr) September 23, 2019

20h12 : Alex Morgan, championne du Monde avec les Etats-Unis cet été en France, a déjà pris la pose devant les objectifs.

20h10 : au surlendemain du derby milanais, des anciennes gloires de l’Inter de l’AC Milan sont venues assister à la cérémonie.

Nous sommes à Milan ! Anciennes gloires de l'Inter Milan et du Milan AC sont regroupées #TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/Ko0yK5Xyd1 — #TheBest (@fifacom_fr) September 23, 2019

20h07 : Mbappé n’est pas le seul représentant parisien de la soirée puisque Christiane Endler, la gardienne chilienne est aussi présente. Elle postule pour le trophée de meilleure gardienne.

20h05 : la plupart des convives sont déjà arrivés à la Scala de Milan où se déroule la soirée. Kylian Mbappé s’est par exemple mis sur son 31.

20h02 : bonsoir et bienvenue sur notre site pour suivre en direct la cérémonie The Best FIFA Football Awards 2019.

