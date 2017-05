L’Atlético Madrid attend de savoir si son interdiction de recrutement sera levée pour ce mercato estival. S’ils obtiennent gain de cause, les Colchoneros ont déjà trouvé le joueur qu’ils aimeraient associer à la pointe de l’attaque aux côtés d’Antoine Griezmann, et il s’agit d’Alexandre Lacazette.

Grizi s’est d’ailleurs exprimé sur la possible venue du canonnier lyonnais au micro de la Cadena SER, et il semble apprécier cette possible association : « Je ne vais pas être objectif au sujet de Lacazette, dans la mesure où c’est mon ami, un très bon ami. J’adorerais jouer avec lui car c’est un joueur qui aime jouer avec ses coéquipiers. Un peu comme Luciano Vietto, mais il marque peut-être plus de buts ».