Abasourdi par le rebondissement autour de Sergio Conceição, déterminé à rallier le FC Porto, Nantes réclame 6 M€ au club portugais pour libérer son entraîneur, prêt à ne plus travailler s’il ne parvient pas à ses fins. C’est un bras de fer qui a démarré entre le FC Nantes, le FC Porto et Sergio Conceição. En contactant l’entraîneur portugais, qui est prêt à baisser ses prétentions salariales pour rejoindre les Lusitaniens, sans prévenir au préalable le club français, la direction du club lusitanien a déclenché l’ire de Waldemar Kita, le président des Canaris. Hier, il a clairement taclé son homologue du FC Porto, Pinto da Costa. Surtout, il ne facilitera en aucun cas le transfert de son entraîneur, qu’il avait prolongé, fin avril, jusqu’en 2020.

Selon L’Équipe, c’est 6 M€ que Porto devra lâcher à Nantes pour lui subtiliser son coach. Or, cette somme serait clairement un frein dans l’opération et les Dragões envisageraient d’intégrer un joueur pour faire baisser le prix, ce que ne souhaite pas Nantes. Les discussions risquent d’être très serrées entre les deux clubs. Et si elles échouaient ? Et si Sergio Conceição était contraint de rester à Nantes au final ? Cette solution, que Kita n’écartait pas hier, semble difficilement viable. Principalement car Sergio Conceiçao paraît déterminé à aller à Porto et à ne jamais revenir à Nantes. En effet, L’Équipe écrit également qu’en cas d’échec des négociations avec Porto, il serait prêt à ne pas entraîner pendant plusieurs mois, afin de rester auprès de sa femme qui est touchée par des problèmes de santé. De son côté, Nantes a commencé à prospecter pour trouver un nouveau coach. Avec une préférence pour des techniciens portugais, dont Paulo Sousa, ancien entraîneur de la Fiorentina et en concurrence avec Sergio Conceição pour le poste à Porto !