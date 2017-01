Alors que le défenseur des Blues, John Terry, a été expulsé lors de la victoire de son club (4-1) en FA Cup, son entraîneur a tenu à revenir sur l’avenir de son joueur (36 ans) dont le contrat s’achève en fin d’année.

« Pour la prolongation de son contrat, c’est le genre de décision qui est importante à prendre avec le club, et non pas seul. Je suis satisfait de ce que fait John parce qu’il montre un grand engagement à chaque fois que je fais appel à lui et même quand je ne le fais pas. Il m’aide énormément dans le vestiaire et il m’a prouvé qu’en plus d’être un bon joueur, il est une bonne personne. Pour l’instant, il est important de travailler de cette façon parce que nous allons avoir une grosse deuxième partie de saison avec notamment la FA Cup. Ensuite ? On verra » a-t-il expliqué en conférence de presse.