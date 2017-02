Joker de luxe cette saison à Chelsea, Cesc Fabregas (29 ans) a jeté un regard triste et froid sur l’évolution du football dans des propos rapportés par le quotidien britannique Metro. « Je ne pense pas être le meilleur sur le plan des qualités physiques : je ne suis pas le plus rapide, je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le plus puissant. Il faut donc voir le jeu avant les autres si un joueur comme moi veut réussir dans le monde du football. C’est ce qui me rend fier, parce que, de nos jours, tu vois toujours moins de talent et toujours plus de joueurs puissants courir partout sur le terrain », a-t-il glissé avant de poursuivre.

« Être footballeur aujourd’hui si tu es fort, si tu es endurant ou si tu es physique est plus facile. De nos jours, il est plus difficile pour les joueurs les plus talentueux de réussir. C’est pourquoi je suis reconnaissant et j’essaie de devenir encore meilleur, parce que le football évolue d’une manière différente de ce qu’il était », a-t-il conclu. Nostalgique l’Espagnol. D’ailleurs, de l’autre côté des Pyrénées, la presse interprète les propos du milieu de terrain, revenu en grâce aux yeux d’Antonio Conte après un début de saison délicat, comme une envie de quitter la Premier League. Réponse cet été.