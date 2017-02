Gabriel Jesus a débarqué cet hiver à Manchester City et le Brésilien n’a pas manqué ses débuts en Europe puisqu’il a déjà marqué 3 buts en 4 matches avec le club anglais.Et selon The Sun, les supporters citizens peuvent remercier un homme en particulier qui a fortement contribué à la venue du jeune attaquant.

Courtisé par Barcelone, le joueur a finalement choisi la Premier League. Barcelone faisait le forcing par l’intermédiaire de Neymar tandis que Manchester City faisait la même chose avec Fernandinho. Et c’est finalement le milieu de terrain auriverde qui a remporté la mise, en disant à l’espoir de Palmeiras qu’il aurait plus d’occasions de jouer en Angleterre qu’en Espagne. L’appel de Pep Guardiola a scellé l’affaire et le joueur a signé pour 30 millions d’euros.