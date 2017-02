L’AS Monaco impressionne cette saison : leader de L1, meilleure attaque européenne et qualifiée en huitième de finale de Ligue des Champions. Des performances qui attirent forcément les projecteurs sur les pépites du club du rocher qui pourrait se faire déplumer cet été lors d’un mercato qui s’annonce déjà très chaud. Bakayoko et Bernardo Silva sont régulièrement désignés comme des priorités pour Manchester United et Fabinho apprécie le projet que lui propose Guardiola. Mais le Brésilien ne serait pas le seul joueur monégasque à être suivi par la cellule de recrutement des Citizens.

En effet, comme l’annonce L’Équipe, Thomas Lemar intéresse beaucoup Manchester City. Le profil de l’international français (1 sélection) plaît énormément à l’entraîneur catalan du club du nord de l’Angleterre. À 21 ans, il affiche de jolies statistiques en championnat (7 buts et 6 passes décisives). Alors que son contrat expire en 2020, l’AS Monaco espère tirer entre 30 et 35 millions d’euros de son transfert. Ce qui permettrait aux Asémistes de réaliser une jolie plus valut sur ce joueur acheté 4 millions d’euros en 2014 en provenance de Caen. L’Atlético Madrid et Chelsea seraient également dans la course alors que le président de l’ASM, Vadim Vasilyev, espère toujours le prolonger.