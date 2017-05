L’AS Monaco est passée maîtresse dans l’art de dénicher de jeunes espoirs prometteurs avant la concurrence. Ces derniers mois, les pensionnaires du Louis II ont notamment enrôlé Franco Antonucci (17 ans), grand talent belge de l’Ajax Amsterdam. Et c’est encore sur un Belge que le club de la Principauté pourrait miser cet été.

La Meuse explique en effet que les Rouge-et-Blanc sont sur les traces de Lillo Guarneri (15 ans le 8 mai), gardien de but du Standard de Liège. Élu meilleur portier d’un tournoi récemment disputé au Qatar avec les Rouches, ce jeune talent figure également sur les tablettes de l’Inter Milan, de l’AS Roma, de la Juventus et du Bayern Munich. À noter que la Belgique et l’Italie se disputent aussi cette promesse qui possède la double nationalité.