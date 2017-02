Blessé gravement en septembre 2015 lors d’une rencontre de Manchester United contre le PSV Eindhoven, Luke Shaw (21 ans) n’a joué que cinq matches la saison passée. Cette année, c’est un tout petit peu mieux avec sept rencontres. Mais ce n’est pas assez pour un joueur qui était considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste.

Pourtant, son entraîneur, José Mourinho, a un message à lui faire passer. « La seule chose que je peux dire, c’est que Luke travaille bien. Je n’ai pas de problème et il travaille bien. Il se bat dur, il n’y a pas de problème avec lui. Il doit travailler et attendre », a expliqué le technicien portugais de Manchester United, des propos relayés par The Independent.