En inscrivant les premier, cinquième et sixième buts du Napoli ce samedi à Bologne, qui portent son total à 9 réalisations cette saison en Serie A, Marek Hamsik a dépassé Attila Sallustro (qui a joué entre 1926 et 1937 à Naples) à la deuxième place des meilleurs buteurs de l’histoire du club.

Le Slovaque a en effet inscrit ses 107e, 108e et 109e buts avec le club de Campanie et il se rapproche donc du record détenu par le plus grand joueur du club et peut-être de l’histoire de ce sport : Diego Armando Maradona qui avait marqué 115 buts entre 1984 et 1991.