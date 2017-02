Absent du groupe pour la réception et la victoire lyonnaise sur Dijon, Nicolas Nkoulou semble ne plus faire partie des plans de Bruno Genesio. Interrogé à ce sujet par BeIN Sports à la suite de la rencontre, l’entraîneur de l’OL a démenti et affirmé que le Camerounais faisait toujours partie de l’effectif.

« Je compte sur tous les joueurs qui sont sous contrat avec l’OL. Il a eu un début de saison difficile, ensuite il y a eu la CAN. On a eu du mal à trouver de la stabilité en charnière centrale. Là, on aligne la même charnière deux fois de suite, on a l’impression que c’est un exploit. Nicolas fait partie du groupe, personne n’est écarté. »