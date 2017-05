Kévin Gameiro pourrait bien quitter l’Atlético Madrid pour ce mercato estival. En effet, l’attaquant international français de 30 ans disposera de nombreuses offres pour partir de la capitale espagnole.

Selon Mundo Deportivo, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain aurait d’ores et déjà reçu des offres provenant de Chine. Mais surtout une venant de France et plus précisément de l’Olympique de Marseille.