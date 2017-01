Lors de ces 16es de finale de Coupe de France, L’OM a l’occasion de prendre sa revanche sur Lyon 10 jours après sa défaite au Parc OL en Ligue 1. D’autant qu’il y a eu pas mal de changements dans l’effectif du club de la Canebière avec les arrivées ces derniers jours de Patrice Evra et Dimitri Payet.

Du côté de l’OL, on déplore les absences de Yanga-Mbiwa, Nkoulou, Diakhaby et Lacazette. La défense centrale est recomposée avec Mammana et Morel. En pointe, c’est Cornet qui devra faire oublier le serial buteur tandis que, dans l’entrejeu, les cartes sont redistribuées avec la présence de Darder et Tousart. Dans les rangs phocéens, c’est l’équipe type du moment qui est alignée. De fait, Payet n’est pas encore dans le onze.

Les compositions :

Marseille : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Evra - Sanson, Vainqueur, Lopez - Thauvin, Gomis, Cabella

Lyon : Lopes - Rafael, Mammana, Morel, Rybus - Tousart, Tolisso, Darder - Ghezzal, Cornet, Valbuena